ÇAMLIYAYLA'DA KÖPRÜ AYAKLARI GÜÇLENDİRİLİYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Çamlıyayla ilçesinde aşırı yağışlar dolayısıyla aşınan köprü ayaklarının güçlendirildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son dönemde bölge genelinde etkili olan sağanak ve aşırı kar yağışının oluşturduğu olumsuzluklar ortadan kaldırılıyor.

Kar yağışının yoğun yaşandığı ilçelerden biri olan Çamlıyayla’da hizmet veren ekipler, heyelan ve aşırı yağış nedeniyle oluşan aşınmaların sıkıntı oluşturmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çamlıyayla’nın Körmenlik ile Kisecik mahalleri arasında yer alan ve özellikle yaz aylarında sıklıkla kullanılan Cehennemderesi Kisecik Kanyonu üzerindeki köprü ayaklarında aşırı yağış ve karların erimesi sonucunda yükselen su debisi nedeniyle aşınma oluştu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 ekskavatör iş makinasının kullanıldığı çalışma kapsamında kamyonlarla taşınan kayaları, köprü ayaklarına döşeyerek taş duvar yaptı ve aşınmanın önüne geçti. Ekipler, Çamlıyayla genelinde yine aşırı yağış nedeniyle birçok noktada oluşan heyelan ve aşınmalar yüzünden ulaşımın aksamaması için de çalışmalar yürüttü.