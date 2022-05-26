BOZYAZI’DA SOKAK KÖPEKLERİ TEHLİKE SAÇIYOR

Mersin’in Bozyazı ilçesinde sürüler halinde gezen başıboş sokak köpekleri tehlike saçıyor. Özellikle sabah saatlerinde mahalle aralarında dolaşan köpekler, çocukların korkulu rüyası haline geldi.

Merkez Mahallesi sakinleri, biranda karşılarına çıkan sokak köpeklerinden tedirgin olurken, guruplar halinde gezen başıboş köpeklerin şehrin imajını da olumsuz etkilediği belirtilerek soruna kalıcı çözüm bulunması isteniyor. Sabahın erken saatlerinde Mustafa Deniz Caddesi üzerinde bulunan okullarına gitmek isteyen küçük yaştaki öğrenciler ise köpekler yüzünden korku ve panik yaşadıklarını söyledi. Okula bisikleti ile gidip gelen öğrenciler, köpeklerin saldırısı yüzünden sık sık kaza yaptıklarını ifade etti.

Mustafa Deniz Caddesi üzerinde bulunan Ansel Sitesi sakinlerinden Özer Ertuğrul, öğrencileri köpeklerden korumaktan yorulduğunu belirterek, “Çocuklara zarar vermemeleri için köpekleri kovalamaktan gerçekten yoruldum. Artık bir an evvel bu konunun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz” dedi.

Bisikleti ile Mustafa Deniz Caddesi üzerinde seyir halindeyken köpeklerin saldırısına uğrayan ve yaralanan Mevlüt Solak ise “Toplu gezen köpeklerin saldırısına uğradım.1,5 metrelik kanala düştüm. Ölümden döndüm. Hadi biz büyük insanlarız kendimizi biraz da olsa koruyabiliyoruz. Çocuklar ne yapsın" diye konuştu.