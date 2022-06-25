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BOZYAZI’DA MAHALLELER ARASI VOLEYBOL TURNUVASI SONA ERDİ
Bozyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen “15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası” sona erdi.
GENEL 25.06.2022, 15:15 25.06.2022, 22:00
Bozyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen “15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası” sona erdi.
Mersin’in Bozyazı ilçesinde Şehit Murat Namdar Ortaokulu Spor Salonunda oynanan ve çekişmeli müsabakalara sahne olan, 9 mahallenin katıldığı turnuvada Beyreli Mahallesi birinci, Çubukkoyağı Mahallesi ikinci ve Merkez Mahallesi üçüncü oldu.
Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara ödüllerinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde takdim edileceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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