BOZYAZI MÜFTÜSÜ AVCI GÖREVİNE BAŞLADI

Mersin’in Bozyazı İlçe Müftülüğü görevine atanan Yakup Avcı, görevine başladı.

Murat Karayiğit’in kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yaklaşık 9 aydır vekaletlerle yürütülen Bozyazı İlçe Müftülüğü görevine, Erzincan’ın Refahiye İlçe Müftüsü Yakup Avcı atandı. Avcı, görevine başlamasının ardından ilk olarak din görevlileri ile Müftülük Konferans Salonunda bir araya geldi. Toplantı da tüm personel ile tek tek tanışan Avcı, din görevlilerinden kurumsal aidiyeti, din hizmetinin verimli bir şekilde yürütülmesi ve muhabbetin tesis edilerek insanların yüreklerine dokunulmasını istedi.

Bozyazı’da görev almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Avcı, "Bismillah diyerek Bozyazı’da görevimize başladık, Rabbim mahcup eylemesin.Tüm dostlarımın duasını istirham ediyorum” dedi. Bozyazı ilçesinin her köşesine dinin hayat veren rahmet yüklü mesajlarını ulaştırmanın gayreti içerisinde olacağını belirten Avcı, “Buradaki görevimde benden önce görev yapmış arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları daha ileri götürmek, yeni bir ivme kazandırmak için çaba harcayacağım. Diyanet İşleri Başkanlığımızın vizyonuna ve misyonuna uygun olarak çalışma arkadaşlarımla birlikte hizmet edeceğim. Bozyazı ilçemizin dini ve manevi hayatına rehberlik ederken, halkımızı sahih ve doğru dini bilgi ile aydınlatma, din istismarına karşı milletimizi bilgilendirme temel hedefimizdir. Hizmetlerimizde temel felsefemiz, ‘dostun hedefi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim’ diyen Yunus’un engin hoş görüsü, tevazuu ve bütün milleti kucaklayan tavrı olacaktır" diye konuştu.