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BOZYAZI'DA KÜÇÜKTOP DÖNEMİ BAŞLADI
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Bozyazı Orman İşletme Müdür Yardımcılığına atanan Davut Küçüktop göreve başladı.
GENEL 27.01.2022, 10:33
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Bozyazı Orman İşletme Müdür Yardımcılığına atanan Davut Küçüktop göreve başladı.
Bozyazı Orman İşletme Müdür Yardımcılığına atanan Davut Küçüktop’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Küçüktop'a görevinde başarılar dileyerek "Mersin Orman Bölge Müdürlüğüolarak hayırlı olsun" dedi.
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