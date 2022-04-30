BÖLGE MÜDÜRÜ AKDUMAN : '' ADALETLİ HOŞGÖRÜLÜ VE GÜLER YÜZLÜ OLUN ''

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü , Değerlendirme toplantısı Bölge Müdürü Kenan Akduman Başkanlığında Erdemli'de yapıldı.ad

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman , Bölge Müdür Yardımcıları Beyhan Altıntaş , Mehmet Fulin ve Yaşar Yaman Sağlam , 9 orman işletme müdürü , şube müdürleri , fidanlık müdürü , etüt proje başmühendisi ile Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü hizmet binasında değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Bölge Müdürü Akduman , '' Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüzün politikaları çerçevesinde hedeflerimize ulaşmak için müdürlerimizden isteğim adaletli , hoşgörülü , güler yüzlü olmaları , iş disiplinine uygun hareket etmeleri , bizlere emanet edilen kamu kaynaklarını tasarruf tedbirlerine uygun şekilde yönetmeleridir. Programlarımızı yılın son çeyreğine bırakmadan , Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz politikalarına yakışır şekilde , kaliteden ödün vermeme , kontrolü elden bırakmama konusunda hassas davranacağınızı biliyor , çalışmalarınızda başarılar diliyorum ” dedi.

Orman İşletme Müdürlerinin yaptıkları sunumlar ve şube müdürlerinin sorun ve çözüm önerilerinin ardında toplantı sona erdi.