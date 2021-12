BAŞKAN ŞEKER: "24 SAAT NÖBETTE VE GÖREVDEYİZ"

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, ilçe genelinde 3 gündür devam yağışlar dolaylısıyla, belediye birimlerinin 24 saat nöbette ve görevde olduğunu söyledi.

Başkan Şeker yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde başlayarak mahalle ve sokaklarda herhangi bir can ve mal kaybına karşı devriye ve denetim yaptıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın herhangi mağduriyet yaşamaması için tehlike arz eden bir durum olduğu takdirde 05417742710 numaralı telefondan birimlerimize ulaşabilirler. Her zaman olduğu gibi en ağır hava koşullarında da 24 saat vatandaşımızın emrinde ve hizmetindeyiz” dedi.

Aşırı yağıştan etkilenen vatandaşların evlerini ziyaret eden Başkan Şeker, “Durumlarını yerinde gördüğümüz ve afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, Mut Belediyesi olarak bütün imkanlarımızla seferber olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Ekiplerimiz sahadadır. Vatandaşımızın emrindedir. Mut insanının derdi bizim derdimizdir” diye konuştu.

Emniyet Müdürlüğü ile gece boyunca iletişim halinde hizmet verildiğine dikkat çeken Şeker, “Gecesini gündüzüne katarak can ve mal güvenliğimiz için her daim hizmet veren emniyet teşkilatımızı kutluyorum. Allah onlardan razı olsun” ifadesini kulandı.