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BAŞKAN SEÇER : '' TARSUS HER ŞEYİ HAK EDİYOR ''

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus’ta tamamlanan ve yapımı süren çalışmaları yerinde inceledi.

GENEL 25.06.2022, 13:18 25.06.2022, 22:07
BAŞKAN SEÇER : '' TARSUS HER ŞEYİ HAK EDİYOR ''

 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus’ta tamamlanan ve yapımı süren çalışmaları yerinde inceledi. Seçer, “Tarsus her şeyi hak ediyor. Biz de Tarsus’un hakkını vermek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gecemizi gündüzümüze katıp çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde Tarsus’un kent estetiğini artıracak çalışmalarını süratle sürdürüyor. Yapılan çalışmalardan bazılarını yerinde inceleyen Başkan Seçer, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Tarsus ziyaretinde yapımı süren Çamlıyayla yolu, Yarenlik Alanı ve tamamlanan Ömer Nazmi Caddesinde incelemelerde bulunan Seçer, Yeşilyurt Pazarını da gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

“Tarsus’umuza kazandıracağımız güzel bir çalışma olacak”

Çamlıyayla yolundaki incelemelerinin ardından konuşan Seçer, “Burası önemli bir güzergah. Şu anda buraya yapılan yol toplam 2 bin 150 metre uzunluğunda ve 35 metre eninde. Tarsus’ta 3 şeritli yapılan ilk yol ve aynı zamanda güvenlik şeridi, bisiklet yolunu da içeriyor. Çamlıyayla ilçemiz, özellikle yaz nüfusu yoğun bir yer. Haziran ayı itibariyle de o istikamete seyahatin yoğun olduğu bir güzergah burası. Lokasyon olarak da sıkıntılıydı; keskin bir viraj var, burası kazalarıyla ünlüdür. Burada imar da gelişiyor, çok yeni yapılar oluşuyor. Onları da düşünerek imar planlarından 35 metrelik bir yol öngörülmüş ki, doğru bir yaklaşım olmuş. Bizim de yapacağımız yeni yolla, katkılarımızla beraber Tarsus’umuza kazandıracağımız güzel bir çalışma olacak” diye konuştu.

“Gerçekten güzel hizmetler oluyor. Bu hizmetlerimiz bundan sonra da devam edecek”

Tarsus’ta birçok bölgede çalışma yaptıklarını söyleyen Seçer, “Çalışmalar da devam ediyor, devam edecek. Şimdi buradan Ömer Nazmi Caddesine geçeceğiz. Orada da bin 350 metrelik bir güzergahımız var. Orayı da bitirdik, inceleyeceğiz. 2022 yılı programımızda birçok noktada, ana arterlerde, Mersin Büyükşehir Belediyesine ait güzergahlarda program uygulanacak. Mutlaka çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Maliyetler çok arttı, hiç hesapta olmayan gelişmeler oldu akaryakıt, bitüm fiyatlarında ve diğer inşaat malzemelerinde. Her şeye rağmen Mersin Büyükşehir Belediyesi güçlü, istikrarlı, ne yaptığını bilen bir belediyedir. Bütçesi güçlü bir belediye olduğu, yönetenler de güçlü bir irade ortaya koyduğu için son 3 yılda zaten yapılanları, her şeyi görülür. Burada tevazu sahibi de olamayız. Gerçekten güzel hizmetler oluyor. Bu hizmetlerimiz bundan sonra da devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Şu anda Tarsus’un Ulaşım Master Planını çalışıyoruz”

Tarsus’ta çok güzel işler yaptıklarını kaydeden Seçer, şöyle devam etti: “İçinde bulunduğumuz alanın yaklaşık olarak bin metre gerisinde, Atatürk Caddesi ile Fatih Sultan Mehmet Caddesinin kesiştiği noktada da muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içerisinde bir köprülü kavşak inşaatımızı başlatacağız. Bu da Tarsus’ta bir ilk. Mersin merkeze gelip o trafiğin akışına imrenen Tarsuslularımız da bundan sonra kendi bölgelerinde trafiğin aksadığı, kilitlendiği kavşaklarda artık köprülü kavşak görebilecek. Zaten şu anda da Tarsus’un Ulaşım Master Planını çalışıyoruz. Önümüzdeki 10-15 yılda neler yapılabilir, onun teknik analizini, bilimsel analizini yapıyoruz. Zaten yaptığımız işler de tekniğe, bilime, akla, mantığa, rasyonaliteye uygun çalışmalar. Tarsus her şeyi hak ediyor. Biz de Tarsus’un hakkını vermek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gecemizi, gündüzümüze katıp çalışmaya devam edeceğiz.”

Başkan Seçer, Çamlıyayla yolundaki çalışmanın ardından yapımı tamamlanan Ömer Nazmi Caddesini gezdi. Seçer, caddeyi muhtar ve vatandaşlarla birlikte yürüyerek inceledi.

Yeşilyurt Pazarını da gezen Seçer, Pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Pazarın sonunda bulunan Hurmalıbahçe’de çocukluğunda top oynadığı sahayı gören Seçer, duygusal anlar yaşadı.

Yarenlik Alanı incelemesinden öğrencilerden Başkan Seçer’e teşekkür

Başkan Seçer’in son durağı ise Yarenlik Alanı oldu. Yarenlik Alanında kent estetiğini artıracak çalışmaları inceleyen Seçer, bölge esnafını gezerek süren çalışmalarla ilgili sohbet etti. Burada Seçer’e üniversite öğrencilerinden teşekkür geldi. Tarsus Üniversitesinden bu yıl mezun olan öğrenciler Başkan Seçer’le fotoğraf çekilerek, “Bize yaptığınız yemek yardımlarından, bayramlarda yaptığınız yardımlardan dolayı çok teşekkür ederiz” sözleri ile duygularını dile getirdi.

Kaynak: İHA
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