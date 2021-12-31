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BAŞKAN SEÇER : “ MERSİN AKSIRIRSA TÜRKİYE YATAĞA DÜŞER ''

2021’in son gününde belediyenin yönetim kadrosuyla bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Bizim derdimiz, tasamız Mersin’e hizmet etmek; dolayısıyla ülkemize, vatandaşlarımıza, insanlığa hizmet etmek. Başka bir amacımız yok” dedi.

GENEL 31.12.2021, 17:04 01.01.2022, 20:05
BAŞKAN SEÇER : “ MERSİN AKSIRIRSA TÜRKİYE YATAĞA DÜŞER ''

2021’in son gününde belediyenin yönetim kadrosuyla bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, toplumsal barışa dikkat çekerek, bürokratlarından da tüm vatandaşlara karşı aynı mesafede olmalarını istedi. Seçer, “Bizim derdimiz, tasamız Mersin’e hizmet etmek; dolayısıyla ülkemize, vatandaşlarımıza, insanlığa hizmet etmek. Başka bir amacımız yok” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 2021 yılının son gününde Büyükşehir Belediyesinin yönetim kadrosu ile bir araya geldi. Toplantıya; Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Gökbel ve Ali Rıza Özdemir ile daire başkanları katıldı.

“Buraya servetime servet katmak, çocuklarıma haram yedirmek için gelmedim”

Başkan Seçer, 2022 yılında da hizmet atağına devam edeceklerini belirterek, pandemi sürecinin devam ettiğini söyledi. Ülkedeki ekonomik sürece de dikkat çeken Seçer, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yönetim anlayışlarının aynı şekilde devam edeceğini ifade ederek, “Bizim derdimiz, tasamız Mersin’e hizmet etmek, dolayısıyla ülkemize, vatandaşlarımıza, insanlığa hizmet etmek. Başka bir amacımız yok. Bu amaç dışına taşanlar, bu yolculukta yolun dışına çıkar. Ben buraya zamanımı boşa geçirip keyif çatmak, servetime servet katmak, çocuklarıma haram yedirmek için gelmedim. Para kazanmak gibi bir derdim de hiç olmadı. Gençlik yıllarım dışında hiç olmadı. Zaten çalışanın kazandığını hayatım boyunca edindiğim deneyimlerle gördüm. İşimde, gücümde, rızkımda, namusumda bir insan oldum. Politikada da aynı düşüncelerle devam ettim ve gördüm ki doğru hiçbir zaman yıkılmıyor, hep ayakta kalıyor. Biz doğruyuz, biz haklıyız ve kimse bizi yıkamayacak. Bunu hep beraber göreceğiz” diye konuştu.

“Mersin aksırırsa Türkiye yatağa düşer”

Mersin’in kozmopolit yapısına dikkat çeken Başkan Seçer, “Mersin, Türkiye için önemli bir yer. Mersin aksırırsa Türkiye yatağa düşer, ağır enfeksiyon geçirir. Bunu söyleme nedenim; buradaki toplumsal barışın önemini vurgulamaya çalışıyorum. Onun için siz de bütün yurttaşlarla aynı mesafede olmalısınız. Bugüne kadar benim ağzımdan ‘Falanca muhtar bizim siyasi görüşümüzden değil ya da falanca mahalle bizim siyasi görüşümüzden değil; bize oy vermedi. Siz de oraya hizmet götürmeyin’ dediğimi kimse duymamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır. Amacı sadece aldığı görev itibari ile kentine hizmet etmek olan bir siyasi figürle çalıştığınızı unutmamanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Mersin’in her köşesinde Büyükşehir Belediyesine karşı tavan yapmış bir güven vardır”

Yönetime geldikleri günden bu yana başarılı çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Seçer, “Mersin’in her köşesinde, her bölgesinde rengi ve yaşam biçimi ne olursa olsun Mersin Büyükşehir Belediyesine karşı tavan yapmış bir güven vardır her şeyden önce. Bunu övünerek söylüyorum” dedi.

Seçer, bürokratların ve daire başkanlarının yeni yılını kutlayarak, “Arzu ediyorum hepimizin umudu gerçekleşsin” dileğinde bulundu.

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