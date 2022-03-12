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BAŞKAN SEÇER KADIN DOSTU YEREL YÖNETİCİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Mersin Şubesinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği ‘Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülleri’ töreninde, ‘Kadın Dostu Yerel Yönetim Ödülü’ne layık görüldü.

GENEL 12.03.2022, 11:36 12.03.2022, 16:41
BAŞKAN SEÇER KADIN DOSTU YEREL YÖNETİCİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Mersin Şubesinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği ‘Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülleri’ töreninde, ‘Kadın Dostu Yerel Yönetim Ödülü’ne layık görüldü. Büyükşehir Belediyesinin kadını önceleyen proje ve hizmetlerinin takdir edildiği törende, Seçer’in ödülünü Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış aldı.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Mersin Şubesinin düzenlediği ‘Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülleri’ töreni, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Tören, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Mersin Şube Başkanı Şerife Arıcı Yıldız’ın konuşmasıyla başladı. Yıldız, “Gururluyuz çünkü 8 Mart’ta Mersin’in sokakları, alanları, kürsüleri kadın sesleriyle inledi. Kadınlar; biz varız, eşitlik istiyoruz, yönetmek istiyoruz, adalet istiyoruz diye her yerde haykırdı. Gurur duyuyoruz, çünkü her birinin sesi bizim sesimizdi” dedi.

“Mersin, kadının başarısına inanan bir belediye başkanı tarafından yönetiliyor”

Törende Başkan Seçer’in ödülünü alan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen törene katılmaktan bir kadın olarak mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan Seçer’e verilen ödülün yerinde olduğunu vurgulayan Kış, “Çünkü Mersin, kadının gücüne ve başarısına yürekten inanan, her daim ve her koşulda kadına destek olan bir belediye başkanı tarafından yönetilmektedir” dedi.

Seçer’in yaptığı çalışmalarda kadın odaklı olduğunu söyleyen Kış, Türkiye’de ilk olan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin önemli hizmetleri bulunduğuna dikkat çekti. Kış, “Mersin’deki kadınlarımıza dokunabilecek çok önemli projeler gerçekleştirdik. ‘Yerel Eşitlik ve Eylem Planı’ çerçevesinde ciddi anlamda çalışmalar başlattık. Bunun yanında kadınlarımıza meslek edindirme kurslarıyla alakalı çok önemli merkezler açtık. Buralarda kadınlarımız meslek edinme noktasında adım atmış oluyorlar. Ayrıca Mersin’de hiçbir kadının kendini yalnız, korumasız hissetmemesi adına kadın konukevlerimiz ve danışma merkezlerimiz kuruldu” diye konuştu.

“Biz kadınlara düşen görev, cumhuriyet kazanımlarına sonsuza dek sahip çıkmak”

Mersin’de kadın kooperatiflerine sunulan desteklerin de devam ettiğini anımsatan Kış, “Mersin’de bütün kadınların ekonomik hayata ve ev ekonomisine katkıda bulunabilmeleri adına evlerinde ürettikleri ürünleri üretici kadın stantlarında satabilmeleri noktasında desteklerimizi sunuyoruz. Başkanımız, bu hassasiyeti kadın istihdamı konusunda da gösteriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin gerek üst yönetiminde gerek işçi kadrosunda kadın sayısının artırılması için ciddi hassasiyet gösteriliyor. Çok sayıda kadın daire başkanımız, şube müdürlerimiz var. Özellikle işçi kadromuzda çok sayıda kadın otobüs şoförümüz oldu. Atölyelerimizde çalışan marangoz kadınlarımız var. Mekanik, teknik işlerde hizmet veren kadınlarımız var. Yani bu kentte, ‘Ben kadın konusunda ayrımcıyım’ diyen kadın dostu bir belediye başkanımız var. Biz kadınlara sosyal, ekonomik, siyasi hayatta çok önemli kazanımlar sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve hürmetle anıyorum. Biz kadınlara düşen görev, cumhuriyet kazanımlarına sonsuza dek sahip çıkmak ve korumak olacaktır” ifadelerini kullandı.

Törende, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a da ödül verildi.

‘Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödüllerinin ilk dalı olan siyaset ödülü, Türkiye’nin ilk kadın il belediye başkanı Müfide İlhan’a verildi. Ödülü Müfide İlhan’ın kızı Simla İlhan adına Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünzile Kuru aldı. Sanat dalındaki ödüle Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu layık görüldü. Topluluk adına konuşan Ümmiye Koçak, “Çok ödül aldım ama Mersinimden ve üniversiteli bir dernekten almış olmak beni gerçekten çok heyecanlandırıyor ve çok duygulanıyorum” diye konuştu.

Girişimcilik dalında Akdeniz Renkli Elleri Üretici Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifine verildi. Spor dalında ise Büyükşehir Belediyesi Mersin Spor Kulübü Kadın Basketbol, Voleybol ve Hentbol takımları ile Yenişehir Belediyesi Çukurova Kadın Basketbol takımı ödüle layık görüldü.

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