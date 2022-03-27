Son Dakika

BAŞKAN SEÇER : '' HEDEFİMİZ ÇOK DADA DİNAMİK BİR İTFAİYE TEŞKİLATI ''

Mersin Büyükşehir Belediyesince, itfaiye personelinin eğitimi için hayata geçirilecek olan, 9 farklı istasyondan ve eğitim alanlarından oluşan Ata Eğitim Merkezi’nde inşaat çalışmalarına başlandığı bildirildi.

GENEL 27.03.2022, 10:41 27.03.2022, 11:55
BAŞKAN SEÇER : '' HEDEFİMİZ ÇOK DADA DİNAMİK BİR İTFAİYE TEŞKİLATI ''

Mersin Büyükşehir Belediyesince, itfaiye personelinin eğitimi için hayata geçirilecek olan, 9 farklı istasyondan ve eğitim alanlarından oluşan Ata Eğitim Merkezi’nde inşaat çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8 bin 400 metrekare alanda kurulacak olan merkezde, mesleki eğitim salonu, gözlem ve atak istasyonu, yangın evi istasyonu, tanker kazası yangınlarına müdahale istasyonu, kuyu operasyonları istasyonu, yüksek açı kurtarma istasyonu, trafik kazalarına müdahale istasyonu, kentsel arama kurtarma istasyonu, itfaiye sporları eğitim ve tırmanma kulesi, dengede yürüme tahtası, yüksek atlama tahtası ve köpek eğitim merkezi bulunacak. Merkezde Büyükşehir Belediyesinin personelinin yanı sıra ihtiyaç duyan kamu ile özel kurum ve kuruluşların personeli de eğitim alabilecek.

“16 Eylül en son teslim tarihimiz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesinde inşaat mühendisi olarak görev yapan Mustafa Yılmazoğlu, merkezin kontrolörlüğünü yürütüyor. Projenin teknik detaylarını paylaşan Yılmazoğlu, “Burada itfaiye personelimizin eğitimlerini yapacağız. Yaklaşık 7,5 dönüm arazide 900 metrekare kapalı alanda 3 binamız olacak. Ana yönetim binamız, konferans alanımız ve köpek eğitim merkezimiz olacak. Ayrıca konteynerlerle değişik amaçlı eğitim sahaları kurulacak. 20 Ocak’ta yer teslimi yapıldı, başlandı. 16 Eylül de en son teslim tarihimiz” dedi.

“Türkiye’de Avrupa standartlarında bir tesis kuruyoruz”

İtfaiye Dairesi Başkanlığında Ruhsat Şube Müdürü Murat Demirbağ ise merkezde bulunacak itfaiye eğitim istasyonlarının detaylarını anlattı. Çocuk eğitim merkezi ve köpek eğitim merkezi gibi önemli detayları da paylaşan Demirbağ, “Hemen ortada bir kulemiz olacak. İtfaiyecilerin bir koşu parkuru olacak. Orada yine efor sarf etme alanımız var. Tam yanında bir kuyumuz var. Onun hemen yanında gözlem atak istasyonumuz var. Hemen yanında yine bir yangın odamız var. Duman odamız, tanker kazaları için ve akaryakıt yangınları için bir tesisimiz var” diye konuştu.

Türkiye’de 8 itfaiye eğitim merkezinin olduğunu söyleyen Demirbağ, en donanımlısının Mersin’de olacağını belirterek, “9’uncusu biz olacağız ama bizim onlardan bir farkımız var. Tesisimizde psikolog eğitimimiz de olacak. Yurtdışından bile itfaiyeciler gelip bu eğitimi bizden alacaklar. Şu anda Türkiye’de, Avrupa standartlarında bir tesis kuruyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Çok daha dinamik bir itfaiye teşkilatıyla Mersin’i buluşturacağız”

Öte yandan, İtfaiye Dairesine alınan yeni araçların tanıtım töreninde Ata Eğitim Merkezi ile ilgili konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Merkezi bu yıl sonuna kadar hizmete alacağız. Bu merkez, Türkiye’nin en modern, en teknik, donanımlı, iyi eğitim veren bir itfaiye eğitim merkezi olacak. İnşallah 2023 yılının başında orada arkadaşlarımız eğitimlere başlayacaklar. Gelecek süreçlerde çok daha dinamik bir itfaiye teşkilatıyla Mersin’i buluşturacağız” demişti.

Yorumlar (0)
18
açık
Namaz Vakti 27 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19
sanalbasin.com üyesidir