Son Dakika

BAŞKAN SEÇER : '' BİZ TEKNOLOJİYİ KULLANAN BİR BELEDİYEYİZ ''

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Teknopark’ta firma temsilcileri ile toplantıda bir araya geldi.

GENEL 20.07.2022, 14:04 20.07.2022, 15:59
BAŞKAN SEÇER : '' BİZ TEKNOLOJİYİ KULLANAN BİR BELEDİYEYİZ ''
banner309

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Teknopark’ta firma temsilcileri ile toplantıda bir araya geldi.

Teknopark Başkanı İhsan Gültekin’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda firmalar tek tek kendilerini tanıtarak, çalışmalarını anlattı. Başkan Seçer, “Başkan ve heyeti beni ziyaret ettiklerinde de söyledim. Mersin bir teknoloji kenti olabilir? Mersin bir kere sizin tarzınızda insanların yaşayacağı bir yer. Teknolojiyle uğraşan, yaşamsal anlamda tercihleri daha kentleşmiş, modern, çağdaş insanların. Mersin buna, hem iklimi hem de coğrafi konumuyla çok uygun. Denizi bir tarafta, nefis dağları bir tarafta, mikroklima iklimiyle, muazzam bir doğasıyla birçok avantaj sunan bir kent. Bu yapısıyla da San Francisco’ya benzer. Mesela Silikon Vadisi coğrafi ve iklim olarak Mersin’e çok benzer. Onun için Mersin sizler için cazip bir yer” dedi.

Teknolojinin çeşitli meslek alanları ve üretime kattığı değeri örneklerle anlatan Seçer, “Ben Mersin Belediyesini yönetirken, birinci sınıf yüklenicilerle çalışmak isterim. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile her alanda iş birliği yapabilirsiniz. Ben bundan keyif alırım, mutluluk duyarım. Teknoloji alanında bizimle ticari faaliyet yapabilirsiniz. Biz belediyemize en kaliteli işi, en makul fiyata Mersin’den yaptırmak isteriz. Bu çerçevede tercihlerimizi koyarız. Bu tercihleri koyarken de bazı prosedürleri takip ederek, bu ortamı firmalara açmak zorundayız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinde bu konudaki işleyiş ve uygulamalardan da bahseden Seçer, örneğin Bilgi İşlem Dairesi’nin, bütçesinin yüzde 70’ini Mersin firmaları üzerinden kullandığı bilgisini paylaşarak, “Yani bizim Mersin’deki bilgi işlem firmalarıyla, yüzde 70 oranında bir hacimle alış verişimiz var. Demek ki, kalan yüzde 30’u başka yerlerden yapıyoruz. Bizim 7 teknopark firmasıyla proje ve yazılım çalışmalarımız da devam ediyor. Belediyemizin uygulaması olan Teksin, teknolojik bir uygulamadır. Türkiye’de en iyi çalışan sistemlerden birisi. Belki İstanbul bu konuda bizimle yarışıyor olabilir. Daha bugün bayram raporu aldım. 9 günde sadece Alo 185’e 23 bin çağrı var. Bunun 17 bini talebe dönüşüyor. Whatshapp hattından gelenler de bir o kadar. Ben bundan yararlanıyorum” ifadelerini kullandı.

MESKİ bünyesinde kullanılan SCADA sisteminin de teknolojik özellikleri barındırdığını vurgulayan Seçer, “Biz SCADA sistemi sayesinde, suda kaçak kayıp oranını düşürüyoruz. Birçok yerde susuzluğu giderdik. Biz teknolojiyi sonuna kadar kullanan bir belediyeyiz. Onun için birkaç örnek üzerinden gittim. Bunların yanında İtfaiye Bilgi Sistemi’nden Akıllı Kütüphane’ye, What To Mersin projesine kadar birçok projeyi de bunlara ekleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Mersin Teknopark Genel Müdürü İhsan Gültekin ise “97 aktif firmayla devam etmekteyiz. Şu anda 120 milyon dolar bir ihracatımız, 1 milyar civarında iç hacmimiz mevcut. Çalışmalarımıza Teknopark olarak yurtiçi ve yurtdışında devam ediyoruz. Başkanım, sizi ziyaretimizde ‘Mersin tarım kenti, turizm kenti ama aynı zamanda teknoloji kenti olması gerekir’ diye bir ifade kullanmış ve bu konuda bizi destekleyeceğinizi ifade etmiştiniz. Ben herkesin huzurunda bundan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
35
açık
Günün Anketi Tümü
BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ ?
BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ ?
Namaz Vakti 20 Temmuz 2022
İmsak 03:52
Güneş 05:31
Öğle 12:53
İkindi 16:42
Akşam 20:05
Yatsı 21:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
sanalbasin.com üyesidir