BAŞKAN SEÇER, BİSİKLETSEVERLERLE ‘KLEOPATRA BİSİKLET FESTİVALİ’NDE PEDAL ÇEVİRDİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Pedallar Tarihe, Yüzümüz Geleceğe’ sloganıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen ‘Kleopatra Bisiklet Festivali’nde birçok kentten katılan bisikletlilerle birlikte pedal çevirdi. Başkan Seçer’in startının ardından tarihi Kleopatra Kapısı’ndan geçildi. Şenlik havasında başlayan festivalde birçok ilden 210 bisikletli de yer aldı.

“Tarsus’u bisiklet kenti yapalım”

Kleopatra Kapısı’nın önünden başlayan festivale; Başkan Seçer, CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal, Meclis üyeleri, muhtarlar, birçok farklı kentten bisiklet dernekleri ve toplulukları ile çok sayıda bisikletli katıldı. Tarsus’u bisiklet kenti yapmak için çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Seçer, “Tarsus’u bir bisiklet kenti yapalım. Tarsus çok güzel bir ilçemiz. Çok tarihi, çok kadim bir ilçemiz. Bugünkü etkinliğimizin de bir mottosu var; ‘Pedallarımız Tarihe, Yüzümüz Geleceğe Dönük’. Çok değerli topluluklar, Türkiye’nin her tarafından misafirlerimiz var. Mersin’in dışından 210 kardeşimiz pedal çevirmek için bugün Tarsus’umuzda” dedi.

“Bisiklet yolu hedefimiz 350 kilometre”

Vatandaşlar, yöneticiler ve bürokratların bi arada olduğuna değinen Başkan Seçer, Mersin’i 91 kilometrelik bisiklet yoluna kavuşturduklarını belirterek “Hedefimiz 350 kilometre. Tarsus’ta da Mayıs ayında gerekli işlemler tamamlanmış olacak; 112 kilometrelik; turizm rotası da var bunun içinde; 56 kilometre gidecek, 56 kilometre gelecek. 112 kilometrelik bisiklet yolu bir yıl içerisinde Tarsusların hizmetine sunulacak. Burada sizlere Başkanınızın sözüdür. Ben Tarsus’a her geldiğimde çok daha fazla bisikletli görmek isterim. Bunun için de her türlü altyapıyı hazırlamaya gayret sarf etmeye hazır bir yapımız var. Hiç merak etmeyin. Sizleri seviyoruz. Daha keyifli bir yaşam için bisikleti önemsiyoruz. Daha sağlıklı bir yaşam için Hareketlilik Haftası’nda Mersin’de etkinlikler yapıyoruz” dedi.