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BAŞKAN MEHMET TÜRE ’DEN MERSINTIME’A ZİYARET
Mersin Anamur 2009-2019 Belediye Başkanı ve İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Türe ve eşi Uzman Klinik Psikolog Sevgi Nar Türe MERSINTIME Gazetesi’ne ziyarette bulundu.
GENEL 08.03.2022, 16:38 08.03.2022, 19:42
Mersin Anamur 2009-2019 Belediye Başkanı ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve eşi Uzman Klinik Psikolog Sevgi Nar Türe MERSINTIME Gazetesi imtiyaz sahibi Aytur Gezer’i ziyaret etti.
MERSINTIME Gazetesi’nde çalışan kadın emekçilerin kadınlar gününü kutlayan Başkan Türe “Korkmadan, öldürülmeden, özgürce yaşayacağımız yarınlar umut ediyoruz, tüm kadınların gününü en içten dileklerimle kutlarım” dedi.
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