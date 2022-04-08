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BAŞKAN BOZDOĞAN: "TÜM HER ŞEYE RAĞMEN ÇALIŞIYORUZ"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, attıkları her adımda sorun çıktığını ve tüm bunlara rağmen çalıştıklarını belirterek, "Biz elimizden geleni yapıyoruz ancak sürekli engelleniyoruz" dedi.

GENEL 08.04.2022, 11:09 08.04.2022, 18:41
BAŞKAN BOZDOĞAN: "TÜM HER ŞEYE RAĞMEN ÇALIŞIYORUZ"

Tarsus Belediyesi Nisan ayı olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. 3 daimi encümen üyeliği ve ihtisas komisyonlarına üye seçimi yapılması ardından, faaliyet raporu meclise sunularak Tarsus Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve yapılması planlanan proje ve çalışmalar hakkında konuşuldu. Muhalefetin yatırımların azlığı konusunda yaptığı eleştiriye ise Başkan Bozdoğan cevap verdi. Adım atılan her projede gizli güçlerce engellendiğini belirten Başkan Bozdoğan, siyasi çıkarlar doğrultusunda zorluk çıkarılan tesislerin de mücadele edilerek nasıl geri kazanıldığını anlattı. Vuslat Meydan Projesiyle ilgili de konuşan Bozdoğan, "Vuslat Meydan Projemizin tüm hazırlıkları tamamlanmıştı ancak gizli güçlerin engellerine maruz bırakıldık. Projemize başladığımız andan beri her kazı çalışmasında tarihi eser çıkıyor. Gerekli yerlere sürekli gidiliyor. Proje gerçekten çok güzel bir proje lakin gizli bir güç oranın bitmemesi için çok çalışıyor. Tüm bunlara rağmen yılmadan projemizi tamamlayacak ardından 37 dönümlük kent meydanını da bitireceğiz" diye konuştu.
Sadece bununla kalmayıp hayata geçirilecek olan ve imar sorunları yaşanmasının ardından büyük bir çabayla geri kazanılan kültür merkezi olmak üzere, halkın kullanımına ücretsiz sunulması planlanan düğün salonunun da engellenmeye çalışıldığı ve gerekli işlemler başlatılarak mücadele edildiğini ifade eden Bozdoğan, kasalarının da sürekli artışa geçtiğini, yatırımların da harcamaların da en doğru şekilde yapıldığını belirtti.
Atılan her adımda sorun çıktığını ve tüm bunlara rağmen çalışıldığını ifade eden Bozdoğan, "Semt pazarları için çok çalıştık, kültür merkezini vatandaşlarımızın kullanımına sunmak için sabırsızlanıyorduk, 'tapusu yok' dediler çalışmalarımızı geçen sene bitirecektik ancak yine siyasi engeller ile karşılaşarak geçen yıl hayata geçebilecek olması muhtemel çalışma bu yıla kaldı. Tüm bunlar ile nasıl engellendiğimiz herkesin malumudur. Tadilat yapabilmek için tapu ve mimardan izin almak gerekiyor. Bunları aldık ama zaman geçti. Merkezi bakanlıktan geçen sene alsaydık bu seneye yetiştirirdik. Atatürk gösteri merkezinin yıkılmaması için biz oraya tartan pist koyduk. Sadece belediye ile olmuyor bu işler. Gerekli yerlerden izin ve destekler yapılmadıkça bu hep de böyle devam eder. Gösteri merkezinin yıkılmasına karar verildi. Yıkılmaması için çalışmalar yaptık, gerisi hepinizin malumudur. Biz elimizden geleni yapıyoruz ancak sürekli engelleniyoruz" şeklinde konuştu.
Düğün Salonu projesinde tek amaçlarının vatandaşların ceplerine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Bozdoğan, "Hayata geçmesine çok az kalan düğün salonu projemizde tek amacımız vatandaşlarımızın yüksek meblağlar ile düğün yapmasını engellemek ve salonu ücretsiz kullanımlarına sunmaktı. Kimseye de peşkeş çekmeyelim istedik. 2019’da elimizde olan bir düğün salonunun, kafenin, pakın işgaliyesine son verdik. Salona sürekli engel koyulmasına rağmen ben orayı vatandaşlarımıza en kısa zamanda sunacağım, işgaliyelere izin vermemek için büyük uğraş verdik" ifadelerini kullandı.
Tarsus Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Dinsever ise “Farklı bir belediyecilik yapacağımızı baştan söylemiştik. Bunun da artık meyvelerini almaya başladık. Son 25 yıldaki yönetimden farklı olarak toplumcu bir belediye oluşturmak inancıyla geldik buraya. Eleştirilerin en mazur görülebilecek olanı yatırımların azlığına ilişkin olandır. Evet, bu konuda haklısınız biz de tatmin değiliz yatırımlar az doğru. Ama doğru yönetimler elindeki bütçeyi en yararlı şekilde kullanmakla mükellef. Ama sanırım arkadaşlar çok büyük, tefeci borçlanmaları ile beton dikip, bu kente devalar yapmayı yatırım olarak algılıyorlar. Biz betonlara yatırım yapmayacağız" dedi.

Kaynak: İHA
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