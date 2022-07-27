BAŞKAN BOZDOĞAN: "SANATA VE SANATÇIYA VERDİĞİMİZ DEĞER HİÇ BİTMEYECEK"

Mersin’in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kırsal ve merkez mahallelerde düzenlenen kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Levent Kırca ekibinden duayen oyuncular tarafından sahnelenen "Bir Yaz Eğlencesi" tiyatro oyununu vatandaşlarla birlikte izledi.

Tarsus Belediyesi, kültür sanat etkinleri çerçevesinde değerli isimleri ilçede ağırlamaya devam ediyor. Türkiye’de önemli tiyatro oyuncularından biri olan Levent Kırca’nın ekibinden Ferdi Aknur, Ahmet Çevik, Deniz Oral, Uhde Seçil, Seval Tufan, Pekcan Türkeş gibi usta oyuncuların oynadığı, yazar Ahmet Yapan’ın kaleme aldığı ve Dost Elver’in yönetmenliğini yaptığı ‘Bir Yaz Eğlencesi’ oyunuyla Tarsuslu tiyatro severler yaz akşamlarını doyasıya yaşıyor. Ttiyatro oyunun bu sefer ki durağı Altaylılar Mahallesi oldu. Tarsusluların büyük ilgi gösterdiği oyunu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’da izledi. Alanda vatandaşlarla beraber oyunu izleyen Başkan Bozdoğan, oyun sonunda emeği geçen herkese teşekkür etti. Kültür ve sanata Tarsus Belediyesi olarak ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Bozdoğan, "Bir kentte emek varsa bir kentte üretim varsa, bir kentte sevgi varsa ve bir kentte sanat varsa o kentte umut hiçbir zaman tükenmez. Sahnede çok hoşuma giden bir söz vardı. Rahmetli Levent Kırca’nın ’dik durun, adil olun, sabırlı olun. Başka bir dünyada buluşmak dileğiyle. Atatürk’le kalın, Cumhuriyetle kalın, hoşça kalın’ ve kentimize onların kokusunu, onların esintisini getiren çok değerli sanatçı dostlarıma selam olsun. Vatandaşlarımıza keyifli seyirler dilerim. Sanata ve sanatçıya verdiğimiz değer hiç bitmeyecek" dedi.

Bozdoğan, oyunun yönetmeni Dost Elver’e çiçek takdim ederken, vatandaşlar ise Başkan Bozdoğan’a teşekkür etti.