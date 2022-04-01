ASLANTAŞ : '' GENÇLİĞİ KAYBETME NOKTASINA GELDİK ''

Türkiye Genç Fikirler Birliği Platformu Başkanı Mert Can Aslantaş , '' Öğretmenlerimize karşın artan saygısızlıklar günümüz eğitim sisteminin ne yazık ki yadsımasıdır '' dedi.

Türkiye Genç Fikirler Birliği Platformu Başkanı, Kişisel Gelişim ve Psikoloji Yazarı Mert Can Aslantaş son dönemde öğretmenlere karşı yapılan saygısızlıklar nezdinde açıklamalarda bulundu. Aslantaş açıklamasında:

"Gün geçtikçe önemi kaybeden eğitim kavramının içinde eğitimin kahramanları öğretmenlerimizi de ne yazık ki kaybediyoruz. Disiplinize kavramından soyutlanmış bir eğitim sistemini hayal edemezdik elbette fakat bugün üzülerek şahit oluyoruz. Öğrenci öğretmenin aynasıdır deriz elbette, fakat ilk öğretmen ailedir. İlk öğretmen aile kavramıdır. Gelişen teknolojilerin kontrolsüz kullanımı sonucu, ailesinde veyahut büyüklerinde bulamadığı sevgi ortamını sosyal medya mecralarında arayan gençliği ne yazık ki kaybetme noktasına geldik. Saygıyı, sevgisizlik uğruna kaybettik, bir nesli doğruluğu tartışılan eğitim politikaları nezdinde kaybetmek üzereyiz. Öğretmen bir neslin kurtarıcısı, öğrenci ise ülkenin geleceğidir. Öğretmenlerimize karşın artan saygısızlıklar günümüz eğitim sisteminin ne yazık ki yadsımasıdır. Devletimizin bu konuda en kısa sürede yeni politikalar geliştirmesi kaçınılmaz, milletimizin geleceği nezdinde elzemdir." ifadelerine yer verdi.