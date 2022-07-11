AKKUYU NGS'DE BAYRAM COŞKUSU

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında, Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Tatlılar ve soğuk içeceklerin de yer aldığı çeşitli ikramların sunulduğu kutlama programında, inşaat işçilerine Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva’dan gelen kutlama kartlarının da yer aldığı bayram hediyeleri verildi. Kutlamalar kapsamında inşaat sahasındaki tüm yemekhanelerde de özel bir bayram menüsü servis edildi.

Akkuyu çalışanlarına yönelik mesajında herkesin bayramını kutlayan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, özellikle sahada çalışan inşaat işçilerinin emeklerinin altını çizerek şunları söyledi: "İnşaat sahasındaki çalışmalarımız, çok uzun süredir bayram günlerinde bile devam ediyor. Etrafımızda gördüğümüz her şeyi birlikte yaptık. Evlerimize ve birçok işletmeye elektrik enerjisi sağlayacak olan güç üniteleri birbiri ardına inşa ediliyor. Biz, emekle çalışan büyük bir aileyiz. Bu mübarek bayramda da gelecek nesillerin refahı, mutluluğu için çalışmaya devam etmeniz, çok özel minnettarlığı ve derin bir saygıyı hak ediyor”.

Akkuyu Nükleer Güç sahasına en yakın köy olan Büyükeceli Camisi’nin imamı Hasan Sünbül de etkinliğe özel olarak davet edildi. Sünbül, işçilerinin bayramını kutlayarak dua okudu.

NGS sahasında çalışan inşaat işçilerinden Erhan Yiğitalp, etkinlikle ilgili görüşlerini şöyle paylaştı: “Dördüncü güç ünitesinin şantiyesinde görev alıyorum. Şimdi ekibimizle temelin güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Akkuyu NGS Projesi büyük bir istihdam fırsatı oluşturuyor. İnşaat çalışmalarının birkaç yıl daha devam edeceğini düşünürsek, bölge halkına katkısı büyük olacak. Sahada bizim için rahat çalışma koşulları oluşturuldu. Meslektaşlar ve şeflerimiz ile çok iyi ilişkilerimiz var, bu yüzden de keyifle çalışıyoruz. Bugünkü etkinlik de bizim için hoş bir sürpriz oldu. Biz inşaatçılar için proje yönetiminin özenini ve desteğini hissetmek çok önemli. Akkuyu Genel Müdürünün Kurban Bayramımızı kutlaması hepimizi çok duygulandırdı. Müzikler eşliğinde oynayarak güzel vakit geçirdik. Bugün iş günümüz olmasına rağmen bizim için bu etkinliği organize eden ve bize bu bayramın heyecanını yaşatan herkese teşekkürler.”

İşçilerden Baran Korkmaz ise “Her şey çok güzeldi, çok eğlendik ve çok keyifli geçti. Şantiyede çok arkadaş canlısı bir ekibimiz var. Düzenleyenlere çok teşekkür ederiz. Burada çalışmak tarif edilemeyen bir duygu benim için. Akkuyu NGS’nin Türkiye ekonomisine büyük faydalar sağlayacağına eminim” diye konuştu.

Reşit Ateş’te 9 aydır sahada çalıştığını belirterek, "Türkiye’ye büyük katkı sağlayacak böylesine büyük bir uluslararası projede çalışma şansı bulduğum için çok mutluyum. İnşaat tamamlandığında, her yerde, televizyonda, gazetelerde, internette tüm haberlerde bu proje hakkında konuşacaklar ve yazacaklar. Ben o zaman şimdikinden daha da büyük bir gururla, arkadaşlarıma, akrabalarıma, tanıdıklarıma ve herkese bu sahada çalıştığımı, ülkemizdeki ilk nükleer santraldeki büyük emek verilen bu çalışmanın bir parçası olduğumu söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.