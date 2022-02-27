Son Dakika

AKDENİZ'DE ROMAN ÇOCUKLARA EĞİTİM DESTEĞİ

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kentin dezavantajlı mahalleleri arasında yer alan ve Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi’nde müzik başta olmak üzere birçok alanda çocuklara eğitim verilmeye başlandığı bildirildi.

GENEL 27.02.2022, 11:51 27.02.2022, 17:21
AKDENİZ'DE ROMAN ÇOCUKLARA EĞİTİM DESTEĞİ

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kentin dezavantajlı mahalleleri arasında yer alan ve Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi’nde müzik başta olmak üzere birçok alanda çocuklara eğitim verilmeye başlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu (AKROMFED) ile imzalanan protokol çerçevesinde, Sosyal Hizmetler ile Kültür ve Sosyal İşler Daireleri tarafından Turgutreis Mahallesi’ndeki çocuklara yönelik eğitimler verilmeye başlandı. Aralarında okuma-yazma bilmeyen 3’ncü sınıf öğrencisinin de olduğu çok sayıda dezavantajlı çocuk, müzikten matematiğe kadar pek çok alanda eğitim alıyor.

“Bütüncül bir sorun var, bir yerden başlanması iyi niyeti de gösteriyor”

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, Mersin için önemli bir çalışmaya imza atıldığını vurgulayarak, “Büyükşehir Belediyesi ile Federasyonun iş birliği ve bunun neticesinde yapılan aktivitelerle çalışmaların bir yere bağlanması çok önemliydi. Yavaş yavaş bazı aktiviteler başladı. Özellikle meclis kararının alınması, tüm meclisin buna katkı sağlaması da çok önemliydi. Ben bütün o bileşenlere çok teşekkür ediyorum. Buraya birçok branşlarda eğitmenlerimiz geliyor" dedi.

“Bu eğitimlerin başında akademik eğitim ve müzikal anlamda eğitimler geliyor”

Çalışmanın eğitim koordinatörü Yahya Vurucu, protokol çerçevesinde çeşitli eğitimler verdiklerini söyleyerek, "Bu eğitimlerin en başında ise akademik eğitim ve müzikal anlamda eğitimler geliyor. Özellikle ilköğretim 4 ve 5’nci sınıflar ile 6 ve 7’nci sınıflar için eğitim vermekteyiz. Bu programları öğrencilerimizin okuldaki eğitimlerini destekleyici ve tamamlayıcı şekilde planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Müzik eğitimlerine ve çalışmanın amacına da değinen Vurucu, “Burada müzik ön planda. Romanlar için önemli bir kriter müzik. Dolayısıyla nota eğitimiyle birlikte çeşitli enstrüman eğitimleri veriyoruz. Klarnet, klavye, keman gibi birçok enstrümanın da eğitimlerini vermekteyiz. Bu mahalle dezavantajlı bir mahalle. Hem eğitim anlamında hem de sosyoekonomik olarak dezavantajlı olduğu için belediyemiz bu noktada çok önemli bir rol oynamakta" diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
kapalı
Namaz Vakti 27 Şubat 2022
İmsak 05:49
Güneş 07:09
Öğle 12:59
İkindi 16:09
Akşam 18:40
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Sivasspor 27 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 26 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 27 43
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 41
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Atletico Madrid 26 45
5. Villarreal 26 42
6. Barcelona 24 42
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Valencia 26 33
10. Celta Vigo 26 32
11. Osasuna 25 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Espanyol 26 29
14. Elche 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18
sanalbasin.com üyesidir