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AKDENİZ'DE 5.1'LİK DEPREM MERSİN'DE DE HİSSEDİLDİ
Akdeniz açıklarında meydana gelen 5.1’lik deprem Mersin’de de hissedildi.
GENEL 03.02.2022, 00:56 03.02.2022, 12:05
Akdeniz açıklarında meydana gelen 5.1’lik deprem Mersin’de de hissedildi.
AFAD’tan alınan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 00.03’te Kıbrıs’a 29, Antalya’nın Gazipaşa ilçesine 136, Mersin’in Anamur ilçesine ise 144 kilometre uzaklıkta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği kayıtlara 13.20 kilometre olarak geçerken, Antalya ile Mersin’nde sahil kesimleri olmak üzere birçok noktada hissedildi.
Özellikle Mersin’in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde kuvvetli hissedilen depremin Mersin merkez, Silifke ile Erdemli ilçelerinde sahile yakın noktalarda hafif hissedildiği belirtildi.
Öteyandan depremle ilgili şuana kadar olumsuz bir ihbarın alınmadığı bildirildi.
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