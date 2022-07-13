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AFAD EKİPLERİ SİLİFKELİ FAZIL ÇUKURLU'YU 30 SAAT SONRA BULDU
Mersin’in Silifke ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki yaşlı adam, 30 saat sonra evine 5 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulundu.
GENEL 13.07.2022, 21:04 14.07.2022, 09:24
Mersin’in Silifke ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki yaşlı adam, 30 saat sonra evine 5 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi’nde yaşayan Fazıl Çukurlu’nun (79) yakınları, yaşlı adamdan 12 Temmuz günü saat 10.00’dan bu yana haber alamadıklarını belirterek jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma, itfaiye ve vatandaşlar tarafından yürütülen arama çalışmalarının 30. saatinde, evine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki ormanlık alanda yaşlı adamın önce bastonu, ardından da kendisi sağ olarak bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Fazıl Çukurlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesine teslim edildiği bildirildi.
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