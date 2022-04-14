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ADEM KOCA'YA VEDA ZİYARETİ
Mersin İl Defterdarı Hatice İşcen Ercoşman, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’yı ziyaret etti.
GENEL 14.04.2022, 12:07 14.04.2022, 15:26
Mersin Defterdarlığı'ndan Antalya Defterdarlığı'na atanan Hatice İşcen Ercoşman, İl Milli Eğitim Müdür Adem Koca’ya makamında veda ziyaretinde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Koca, yıllardır Mersin’e emek veren Hatice İşcen Erçoşman’a ziyaretinden dolayı memnuniyetini belirterek atandığı Antalya Defterdarlığı görevinde başarılar diledi.
Hatice İşcen Ercoşman bugüne kadarki kurumlar arası uyumlu çalışmalarından dolayı Adem Koca’nın şahsında Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür etti.
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