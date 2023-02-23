Bartın İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne Vali Yardımcısı Uğur Karakaya atandı.

Bartın İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne Vali Yardımcısı Uğur Karakaya atandı.

Bartın Vali Yardımcılığı görevinde bulunan Uğur Karakaya, Bartın İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak atandı. Bartın İl Özel İdaresi genel sekreterliği görevini vekaleten yürüten Metin Çetin görevinden istifa etmesinin ardından boşalan genel sekreterlik makamına Bartın Vali Yardımcısı Uğur Karakaya atandı. 1990 yılında Zonguldak’ta doğan Uğur Karakaya, ilk ve orta öğrenimini de Devrek’te tamamladı. Lisans eğitimine, 2009 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde başladı. 2014 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2017 yılında Kaymakam Adayı olarak kaymakamlık mesleğine intisap etti. İl stajını Zonguldak Valiliği’nde tamamladı.

Ardından sırasıyla Kocaeli’nin Başiskele ve Balıkesir’in Ayvalık ilçelerinde kaymakam stajını tamamladı. Vekalet stajını tamamlamak üzere Konya’nın Çeltik ilçesinde kaymakam vekili olarak görevlendirildi. Çeşitli incelemeler yapmak ve dil eğitimi almak amacıyla İngiltere’nin Liverpool şehrinde bulunan University of Liverpool’da çalışmalarda bulundu. Yurtdışı stajını Londra Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğunda tamamladı. Son olarak Konya’nın Taşkent ilçesine atanan Karakaya, buradan da Tunceli Vali yardımcılığı görevine atandı. 2022 Ağustos ayında Kaymakamlar Kararnamesi gereği “Bartın Vali Yardımcısı” olarak atanmıştı.