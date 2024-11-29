Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Kütahya’daki odaların genel sekreterleri, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser’i makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil, Kütahya Ticaret Borsası Genel Sekreteri Yasemin Yol, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ömer Özdoğan, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri İbrahim Akpınar ve Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Münevver Yamaner katıldı.

Görüşmede, Zafer Kalkınma Ajansı’nın bölgede yürüttüğü projeler ile Kütahya’nın ekonomik kalkınmasına yönelik iş birliği fırsatları ele alındı. Bölge ekonomisine katkı sağlayacak projeler ve destek mekanizmaları konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin, Kütahya’nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak ortak çalışmaların güçlenmesine vesile olmasının beklendiği ifade edildi.