Afyonkarahisar’da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı olarak hizmet veren oda ve borsaların genel sekreterleri, video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Toplantıda odanın çalışmaları değerlendirildi. Genel bir istişarenin gerçekleştirildiği toplantıya Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ali Şenol, Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri İsmail Özdilek, Bolvadin Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fatih Çeliker, Çay Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Mehmet Efe Uçan, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Tansu Kurt, Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Koray Gürbüz, Sandıklı Ticaret Borsası Genel Sekreteri Mustafa Şengezer, Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Mustafa Oğuz katıldı.