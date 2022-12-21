Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, projelerin onaylanmasında ajans olarak yüzde 79’luk bir başarı oranı yakaladıklarını söyledi.

Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, projelerin onaylanmasında ajans olarak yüzde 79’luk bir başarı oranı yakaladıklarını söyledi.

"Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor Projesi"nin sertifika töreninde konuşan Oğuz, "Biz Zafer Kalkınma Ajansı olarak, 2010 yılından bu yana 13 yıllık sürede aldığımız yaklaşık 4 bin projeden bin 670 tanesini finanse etme imkanı bulduk. 2019-2022 yılları arasında 349 proje önerisi aldık. 58 tanesini biz bakanlığa sunduk, 46 tanesi başarılı oldu ve Bakanımız Mustafa Varank tarafından onaylandı. Yüzde 79’luk bir başarı oranını yakaladık. Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa illeri ve 4 ilçede 80 milyonluk bir desteği, toplamda da eş finansmanla birlikte 125 milyonluk TL’lik yatırımı sosyal kalkınma anlamında bakanlığımızın bütçesinden bölgemize kazandırdık. Bu 46 proje çerçevesinde 948 tane istihdam ön görüyor. Aynı zamanda atıl binalar ekonomiye kazandırılması başta olmak üzere burada farklı faydalar var. Sadece istihdamın dışında kendi mesleğine sahip olarak paydaşlarımızın, vatandaşlarımızın iş girişimine bulunmaları da diğer katkıları. Projenin fikir aşamasından itibaren süreci de bildiğim için gerek uygulama yönünden, gerekse ilave destek ihtiyaçlarının artışında, şu an 2,4 milyon TL’lik bir bütçesi var resmi olarak. Biz bunun Yüzde 70’ni ajans olarak finanse ettik. 8 milyon TL’lik değerden bahsediyoruz. Kolay olmadı. O kadar sıkıntıya rağmen bu projenin başarılı bir şeklide tamamlanmış olması ayrı bir güzellik. Engelli kardeşlerimiz için yaptığımız bu alt yapı, sadece engelli kardeşlerimize hizmet etmeyecek, öğrencilerimize ve sektörün diğer paydaşlarına da hizmet edecek. Kütahya uluslararası alanda önemli bir şehir. Şu anda el sanatları alanında tescilli 59 şehirden biri. Biz bu 46 projenin 12 tanesini Kütahya’mıza kazandırdık. Bu projeleri biz çok önemsiyoruz. Bu kadar emeğin verilmiş olması, bu kadar destekçinin var olması çok kıymetli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Proje çerçevesinde 100 engelliye temel ve butik kuyumculuk, 20 engelliye ise ileri takı tasarımı ve üretimi konusunda eğitim verildiği ve eğitimin toplam bin 280 saat sürdüğü öğrenildi.