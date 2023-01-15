Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, belediyenin 19 ilçede yatırımlarına devam ettiğini belirterek, “12 ay yaşanacak modern bir şehri inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ordu göç veren bir yer. Ordu’da yaşayanların 3 katı kadar da il dışında yaşayan nüfusumuz var. Artık onların da geri gelme zamanı geldi” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, belediyenin 19 ilçede yatırımlarına devam ettiğini belirterek, “12 ay yaşanacak modern bir şehri inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ordu göç veren bir yer. Ordu’da yaşayanların 3 katı kadar da il dışında yaşayan nüfusumuz var. Artık onların da geri gelme zamanı geldi” dedi.

Genel Sekreter Sait İnan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla kentte yapılan, devam eden ve yapılması planlanan çalışmaları takip etmek üzere daire başkanları ve birim amirleri ile birlikte Altınordu ilçesi Hatipli Mahallesi’nde mahalle muhtarlarının da katılımı ile toplantı düzenledi.

“Modern bir şehir için var gücümüzle çalışıyoruz”

Belediyenin bölgedeki yatırımlarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, katılımcılara Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in selamlarını iletti. Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarını 19 ilçede aralıksız sürdüğünü ifade eden Genel Sekreter İnan, “Altınordu ilçemize bağlı Hatipli Mahallemizde Eskipazar, Terzili, Yıldızlı, Alembey ve Bayadı Mahalle muhtarlarımızla bir aradayız. Altınordu’nun bu bölgesinde de önemli yatırım ve çalışmalar geçekleştirdik. Yaptığımız çalışmaları yerinde görmek ve eksiklikleri de yerinde tespit etmek amacıyla mahallelerimizde muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. İlçe ilçe yaptığımız bu gezilerimizi, merkezi konumdaki mahallelerimizde buluşarak aralıksız sürdürüyoruz. Bölgede çalışmalarımız çerçevesinde alt yapısını tamamladığımız yolları sıcak asfalt ile buluşturuyoruz. Bu mahallelerimizde bulunan güzergahlar öte yandan tarihe ışık tutan Kurul Kalesi’ninde ana yolunu barındırıyor. Kurul’unda turizme kazandırılması için gayretli bir çalışma yürütüyoruz. Alt yapısıyla üst yapısıyla 12 ay yaşanacak modern bir şehri inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ordu göç veren bir yer. Ordu’da yaşayanların 3 katı kadar da il dışında yaşayan nüfusumuz var. Artık onlarında geri gelme zamanı geldi” dedi.

Mahallelerine yapılan yatırımlardan duydukları memnuniyetini dile getiren mahalle muhtarları, kendilerine gösterdiği ilgi için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ileterek, bu toplantıların yerinde yapılmasının önemli olduğunu söylediler.