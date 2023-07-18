Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, merkez Kayapınar ilçesinde yol yapım ve kaldırım yenileme çalışmalarını inceledi.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent Bulvarında vatandaşların daha rahat kullanmalarını sağlamak için yenileme çalışması yürütüyor. Genel Sekreter Çiftçi, çalışmaları inceleyerek personelden bilgi aldı, işçilere çalışmalarında kolaylıklar diledi. Diclekent Bulvarında yürütülen çalışma çerçevesinde Yılmaz Güney Caddesi-Mahabad Bulvarında 9 bin metrekare bazalt kaplama 57 aydınlatma direği yerleştirilecek, 3 bin 200 metrelik kısmında 6 bin 500 metre bordürmatik ve 15 bin ton aşınma asfaltı yapılacak.

Genel Sekreter Çiftçi daha sonra Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarındaki yol tapım çalışmalarını denetledi. Çalışma bulvarın 1 700 metrelik kısımda 50 bin ton pmat-pmt, 15 bin ton bitümlü temel, 12 bin ton binder, 20 bin metrekare kaldırım yapılacak, 120 aydınlatma direği yerleştirilecek.

Genel Sekreter Abdullah Çiftçi’ye, Genel Sekreter Yardımcısı Ensari Erden ile Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Kendal Okutucu eşlik etti.