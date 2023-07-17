Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Silvan’da Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmaları denetledi.

Genel Sekreteri Çiftçi, ilk olarak vatandaşların dinlenip güzel vakit geçirmeleri amacıyla büyük çoğunluğu yeşil alan olarak tasarlanan 1. Kılıçarslan Kent Meydanı’nı inceledi. Alanda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Çiftçi, ardından tamamlanma aşamasına gelen ilçe otogar sahasını gezdi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, toplam 16 bin 711 metrekare alan üzerine inşa ettiği Silvan 1’inci Kılıçarslan Kent Meydanı’nda 7 bin 190 metrekare yeşil alanda oluşturacak. İlçe sakinlerine dinlenme alanı oluşturmak için meydanın belirlenen bölümlerine farklı ebatlarda 76 oturma birimi ve 20 masa yerleştirilecek.

30 metrekarelik kuru havuz ile 135 metrekarelik normal havuzun da yer alacağı 1’inci Kılıçarslan Kent Meydanı’nda, vatandaşlara bazalt ve küptaştan olmak üzere toplam 6 bin 207 metrekare yürüyüş alanı oluşturulacak.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, meydanın bir bölümünü çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için ayırdı. Minikler için oluşturulacak 685 metrekareye çeşitli oyun grupları yerleştirilecek.

Belirlenen bölümlere gece aydınlatma elemanları yerleştirileceği 1’inci Kılıçarslan Kent Meydanı’nda, ayrıca 170 metrekarelik kafeterya da bulunacak.

Silvan Otogarı

Fen İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanan projede ilçe otogarında 9 toplu taşıma peronu, 4 gişe ve 100 araçlık depolama alanı bulunacak.

12 bin 500 metrekarelik alana yapılacak otogarda, 350 metrekare kapalı alan, 8 bilet satış noktası, bekleme salonu, kadın-erkek-engelli wc, mescit, bebek bakım odası, teknik oda, amir odası, kafeterya, ticari alan ve su deposu yer alacak.

Diyarbakır - Batman karayolu üzerine inşa edilecek ilçe otogarının güvenliği için bahçe duvarları 1,20 metre uzunluğunda olacak ve duvar uzunluğunun üzerine çit paneller uygulanacak.