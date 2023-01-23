Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, İspanya’nın Sevilla kentinde Türkiye’yi temsil edecek sporcularla bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, İspanya’nın Sevilla kentinde Türkiye’yi temsil edecek sporcularla bir araya geldi.

Türkiye Atletizm Federasyonu, 2024 Paris Olimpiyatlarına hazırlık çalışmaları çerçevesinde 01-31 Ocak 2023 tarihlerinde Dicle Üniversitesi’nde milli takım kampı başlattı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi de kampta yer alan sporcuları bir araya geldi. On Gözlü Köprü’de Büyükşehir Belediyesi’ne ait Diyar-ı Lezzet sosyal tesisinde sporcularla buluşan Çiftçi, sporcularla sohbet etti, başarılar diledi. 22 üst düzey dereceye sahip sporcunun yer aldığı kampta Diyarbakırlı milli sporcular Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Leyla Işık da bulunuyor.