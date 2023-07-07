Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Koşuyolu Parkında bulunan Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının çocukların ve gençlerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla Diyarbakır’a kazandırdığı Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi eğitim vermeye başladı. Genel Sekreter Çiftçi, eğitimin yeni başladığı merkezde öğrencilerle ve aileleriyle bir araya gelerek bir süre görüştü. Teknoloji sınıflarını gezen Çiftçi, çalışmalarla ilgili eğitmenlerden bilgi alarak yeni eğitim yuvasının Diyarbakır’a hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni El Cezireler, Ali Emiriler, Cahit Sıtkı Tarancılar buralardan yetişecek. Şu ana kadar bin 300 öğrencinin kayıt yaptırdığı Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezine başvurular devam ediyor" dedi.

2. ile 8. sınıflar arası ilkokul ve ortaokul eğitiminin ücretsiz olacağı eğitim yuvasında öğrenciler, milli eğitim okullarında aldıkları branş dersleri pekiştirmek amacıyla Türkçe, matematik, fen ve teknoloji ile İngilizce derslerini alacak. Branş dersler dışında kulüp faaliyetlerinden de faydalanacak öğrenciler, gez-gör, halk oyunları, müzik, sosyal-kültürel, spor faaliyetleri, akıl ve zeka oyunları, bilişim, bilimsel çalışmalar, robotik ve daha birçok çalışmalara katılarak eğitim derslerinin yanında birçok konuda gelişim sağlayacak. Merkezdeki derslikte eğitim alacak öğrenciler için soru çözüm saatleri yapılacak. Her öğrenciyle özel olarak ilgilenecek olan Psikolojik Destek ve Rehberlik Hizmetleri de haftanın 7 günü öğrencilere danışmanlık hizmeti verecek.

Ayrıca öğrenciler, konferans salonlarında uzman eğitmenlerin verecekleri söyleşi, panel, forum, münazara ve konferanslara da katılma imkanı elde edecek.