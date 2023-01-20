Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, eğitim ve sağlık yatırımlarını yerinde inceledi.

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, eğitim ve sağlık yatırımlarını yerinde inceledi.

Genel Sekreter Bayrakçı, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ve teknik personelleriyle İl Özel İdaresi tarafından ihale edilerek yapımına başlanan, kontrollük hizmetlerini yürüttülmeye devam eden eğitim ve sağlık yatırımlarını yerinde inceledi. İnceleme esnasında 1’inci kat kolon perde imalatlarının devam ettiği Ertuğrulgazi Mahallesi Merkez 24 Derslikli İlkokulunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Genel Sekreter Bayrakçı, Merkez Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi (ASM-SHM) ve 112 Lojistik Merkezi yapılacak yıkım çalışmalarının devam ettiği Bilecik Devlet Hastanesi eski binası yerleşkesinde, kolon hazırlıklarının devam ettiği Merkez Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılan inşaat sahasında da incelemelerde bulundu.