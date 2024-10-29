Genel Sağlık Edirne Şubesi geçtiğimiz Pazar günü, Keşan’da bir kahvaltı düzenledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Genel Sağlık Edirne Şubesi geçtiğimiz Pazar günü, Keşan’da bir kahvaltı düzenledi.

Cennettepe Binbay Restaurant’ta düzenlenen kahvaltıya, Genel Sağlık İş MYK Üyesi Genel Sekreteri Veli Can Karabacak, Genel Sağlık İş MYK Örgütlenme Sekreteri Özcan Arslan, Genel Sağlık İş Edirne Şube Başkanı Abdülkadir Çınar, Genel Sağlık İş Keşan temsilcisi Arif Çalışkan, Eğitim İş Keşan Temsilcisi Erol Yazla ile çevre il, ilçelerden katılan sendika temsilcisi ve sağlıkçılar katıldı.

Kahvaltıda ilk olarak konuşan Çınar şunları söyledi. “Bugün Keşan’da toplandık ve tüm yol arkadaşlarımız ve aileleri ile bir araya geldik. Sendikal mücadelemizi gerek sahada gerekse yargıda devam ettirirken sosyal anlamda da faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz.

Sendikamızın Edirne temsilciliğini aldığımız gün yol arkadaşlarımız ile ne dediysek aynı kararlılıkla ve istikrarla yol yürüyoruz. Yeni bir sendikacılık anlayışından bahsettiğimiz de tam da bunu ifade etmeye çalıştık. Sadece hak arayışı için bir sendika çatısı altında toplanmaktan ziyade sosyal faaliyetleri de sık sık yapacağımızı, sağlık emekçilerimizin motivasyonunu arttıracağımızı ve sendikaya olan aidiyet duygusunu da geliştireceğimizi vurguladık.

Geldiğimiz şu nokta da gördük ki; sendikamıza üye olarak bizlerle aynı mücadeleye katılan yol arkadaşlarımızla bir gönül bağı kurduk, sendikamıza inandık ve inandırdık. Sonuca baktığımız da her geçen gün büyüdüğümüzü ve yol arkadaşlarımızın da bu mücadeleye inandığını gördük. Bizler farklı olacağımızı en başından bu yana vurguluyoruz, Genel Sağlık-İş sendikasını diğer tüm sendikalardan ayıran en önemli yanı da yol arkadaşlarımıza birer üye veya birer rakamdan ibaret olmadıklarını söylüyor onlara olması gereken değeri veriyoruz. Unutmayalım ki, sendika aynı mücadeleyi veren insanların kurduğu bir ailedir. Bunu başardığınız da sayılarınızın hiçbir önemi yoktur, Genel Sağlık İş sendikası olarak üzerine basarak söylüyoruz nicelik değil niteliğe inanıyoruz, haksızlığa susan değil ses çıkaran olacağız diyoruz.

Sosyal etkinliklerimiz devam edecektir, bugün kahvaltıda yarın ilimizin başka alanlarında bizleri görmeye devam edeceksiniz. Bu vesile ile tüm sağlık emekçilerine çağrıda bulunmak istiyorum, daha insanca çalışma ortamları için, daha adil bir ek ödeme yönetmeliği için, sağlıkta şiddetin olmadığı günler için, daha modern ve huzur içinde çalışabileceğimiz sağlık politikaları için gelin Genel Sağlık-İş çatısı altında toplanalım. Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine bağlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ve ışığında birlikte yürüyelim. Biliyoruz ki onun izinden gidenler ve onun ışığında yol yürüyenler asla yorulmayacak ve vazgeçmeyeceklerdir.

Bugün burada bizlere destek veren, kıymetli vakitlerini ayıran tüm yol arkadaşlarımıza Genel Sağlık-İş Sendikamız adına teşekkür ediyorum.”

Çınar’ın ardından konuşan Arslan, Karabacak ve Eğitim İş Keşan temsilcisi Yazla’da bugün Keşan’da güzel bir organizasyona imza atan ve bu işe emeği geçenlere teşekkür ederek mutlu olduklarını belirterek kendilerini yalnız bırakmayarak katılan mesai arkadaşlarına da teşekkür ederek sağlık çalışanlarının sendikaya sahip çıkması gerektiğini belirtti.