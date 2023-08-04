Genel Müdür Yarımcısı İbrahim Yüzer Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, 2021 yılında yanan ormanlık alanlarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceledi.

Genel Müdür Yardımcısı Yüzer’e, Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Bölge Müdür Yardımcısı Ali Kişi, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper ve Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca da eşlik etti

Genel Müdür Yardımcısı Yüzer, önceki yıllarda yanan orman alanlarında gerçekleştirilen gençleştirme çalışmaları ile tesis edilen sahalardaki fidanların gelişimlerinin yapılacak bakım çalışmaları daha iyi olacağını belirtti.