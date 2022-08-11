İhlas Pazarlama Samsun Bölge Müdürlüğü’nün yeni binası dualarla açıldı. Açılışta konuşan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, "Mağazalaşmaya tüm Türkiye çapında devam ediyoruz. Yükselişimizi tam gaz sürdürüyoruz" dedi.

İhlas Pazarlama Samsun Bölge Müdürlüğü’nün yeni binası dualarla açıldı. Açılışta konuşan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, "Mağazalaşmaya tüm Türkiye çapında devam ediyoruz. Yükselişimizi tam gaz sürdürüyoruz" dedi.

İhlas Pazarlama hem yeni Samsun Bölge Müdürlüğü binası hem de Türkiye’de 131. mağazasını törenle hizmete açtı. 8 katlı binanın açılışına katılan Genel Müdür Orhan Korkusuz, daha bereketli ve enerjisi yüksek bir mekanda işleri sürdürme gayreti içerisinde olacaklarını vurguladı.

"Yükselişimizi tam gaz sürdürüyoruz"

Açılış sonrası açıklamalarda bulunan Müdür Korkusuz, "Samsun’da uzun süredir bize yakışacak bir yer arıyorduk. Türkiye çapında Samsun 53 bölgemizin içerisinde sona kalan 3-4 bölgemizden bir tanesiydi. Bugün burada yeni bölge merkezimizi açarak inşallah daha bereketli ve enerjisi yüksek bir mekanda işlerimizi sürdürme gayreti içerisinde olacağız. Aynı zamanda mağazamızı da bölge merkezimizin altında açtık. Burası bizim 131. mağazamız oldu. Mağazalaşmaya tüm Türkiye çapında devam ediyoruz. Pandemi döneminden sonrada yükselişimizi tam gaz sürdürüyoruz. Her zaman her yerde de söylediğimiz gibi İhlas Pazarlama sadece basit bir ticaret firması değildir; İhlas bayrağını tüm Türkiye’de dalgalandıran ’İhlas’ deyince akla gelen bir şirkettir. Bunun sorumluluğu içerisinde hareket etmeyi görev olarak bilmektedir. Biz Türkiye halkı içerisinde mağazacılığımızda farklı bir konsepti ortaya koymak istiyoruz. Samsun’da da bu yeni yerimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

Açılış sonrası Genel Müdür Korkusuz mağazayı gezdi. Açılışa ayrıca diğer şehirlerden İhlas Pazarlama temsilcileri katıldı.