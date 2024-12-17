Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Uzm.Dr.Emrah Ceviz , '' Kadınlara yönelik şiddette farkındalık yaratmak amacıyla bugüne kadar Bakanlık olarak 1 milyon 934 bin 114 kişiye ulaştık '' dedi.

Genel Müdür Uzm.Dr.Emrah Ceviz , TBMM'nde kurulan Kadına Yönelik her türlü Şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarını önlemek ve bu alanda alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda yaptığı bilgilendirme konuşmasında , Bakanlık olarak kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yapılan eğitimlerin her yıl arttığını ve bu eğitimlere katılan personel sayısının 175 bine ulaştığını söyledi.

Genel Müdür Uzm.Dr.Emrah Ceviz Komisyonda yaptığı konuşmada şu bilgileri paylaştı ;

Kadın tıbbi destek birimleri, çocuk izlem merkezleri ve tıbbi sosyal destek birimlerinde hizmet veriyoruz. Şuan itibarıyla 34 ilde 41 hastanede kurulan kadın tıbbi destek birimleri ve çocuk izlem merkezlerinde cinsel şiddet mağdurlarına özellikli hizmet sunmaktayız. Şiddet mağdurlarına sunulan psikososyal destek hizmetlerinde yaşanan mahremiyet ve güvenlik kaygısının, başvuran sayısını azaltan önemli bir faktör olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda sunulan sağlık hizmeti, erişimini artırabilmek adına bu hizmetlerin uzaktan sunulabilmesi çalışmalarının son aşamasına gelindi.Bu kapsamda Ankara ve İstanbul'da pilot kadın konukevleri belirlendi ve buralarda uzaktan psikiyatri hizmeti sunulmakta.

2024'ün 11 ayında , kadına yönelik şiddet kapsamında sağlık kuruluşlarına yapılan başvuru sayısı 14 bin 855'tir .