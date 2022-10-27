SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “Milli mücadelenin, ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Cumhuriyet ile taçlandırılmasının 99’uncu yılını gururla kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “Milli mücadelenin, ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Cumhuriyet ile taçlandırılmasının 99’uncu yılını gururla kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Asyalı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, “Ülkemizin çağ atlaması, aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde her türlü engeli aşarak uygar bir toplum haline gelişi, laik ve demokratik cumhuriyet yönetimi sayesinde mümkün olmuştur” ifadelerine yer verdi. “Gençlerimiz ve her gelecek kuşak bilmelidir ki, bu vatanda kurduğumuz Cumhuriyet yönetimi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde çok büyük fedakarlıklarla kazanılan bir ölüm kalım savaşından sonra gerçekleştirilmiştir” diyen Asyalı, mesajını şöyle sürdürdü:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun başlangıcında milletimiz, kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak üzere ‘ya istiklal ya ölüm’ ilkesiyle Büyük Atatürk’ün çevresinde kenetlenmiş ve tarihte örneği olmayan başarıyı kazanmıştır. Bu başarının arkasında, al bayrak gölgesinde vatan özlemi ile koşarcasına şehadet şerbetini içen şehitlerimizin ve gazilerimizin istiklal inancı, azmi ve çabası vardır. Bu büyük eserin her yönü ile gelişmesi, geliştirilmesi, doğabilecek her türlü tehlikeden titizlikle korunması, Cumhuriyet kuşaklarının Büyük Atatürk’e ve komutanından isimsiz kahramanlara kadar kendisine güç veren yol arkadaşlarına borçlu olduğu kaçınılmaz bir görevdir. SANKO Okulları olarak, bu görevin bilinci içinde, bizlere bırakılan emaneti daima koruyacak, Türkiye Cumhuriyeti’ni Büyük Önder’in çizdiği yolda ebediyen yaşatmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizi Cumhuriyete ve değerlerine, milli benliğine ve milli kimliğine sahip çıkan bir toplum yapma arzu ve düşüncesiyle çalışmış olanları ve bu toprakları canları ile vatan kılan tüm kahramanlarımızı minnet ve şükranla anıyoruz.”