Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa merkezi besleyen Akpınar, Ilıca ve Gürle İçme Suyu Tesislerinde inceleme yaptı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa merkezi besleyen Akpınar, Ilıca ve Gürle İçme Suyu Tesislerinde inceleme yaptı.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ilk olarak Manisa merkezin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü sağlayan Ilıca İçme Suyu Üretim Tesisi ve Akpınar İçme Suyu Dağıtım Tesislerinde incelemelerde bulundu. Ardından Manisa merkezin içme suyu ihtiyacının bir kısmını karşılayan Gürle Doğal Kaynak Suyu ve Tesisini ziyaret etti. Genel Müdür Aslay’a, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir ve şube müdürleri eşlik etti. Genel Müdür Aslay, Akpınar İçme Suyu Dağıtım Tesisine bir ziyaret gerçekleştirerek tesisin iş ve işleyişi hakkında bilgiler aldı. Genel Müdür Aslay, vatandaşlara daha verimli su temini noktasında Akpınar İçme Suyu Dağıtım Tesislerinde bulunan mevcut sondaj kuyularına ilave olarak yeni açılacak olan sondaj kuyularının yerleri ile ilgili incelemelerde bulundu.

Genel Müdür Aslay ve beraberindeki heyet, Akpınar İçme Suyu Dağıtım Tesislerinin ardından Ilıca İçme Suyu Üretim Tesisleri’ne geçti. Tesiste incelemeler yapan Genel Müdür Aslay, “Manisa merkeze su temini sağlayan Ilıca sondajlarının bulunduğu bölgedeki sondaj çıkış boruları ve ana iletim hattı değiştirilerek daha verimli ve kesintisiz su temini sağlanacak. Ilıca İçme Suyu Dağıtım Tesisinde yaklaşık 1,5 kilometrelik hattın çelik borularla değişimi gerçekleştirilecek. Projenin ihalesi yapılmış ve sözleşme aşamasında olup sürecin ardından çalışmalar ivedilikle hayata geçirilecek. Şimdiden Manisalı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Genel Müdür Aslay son olarak Gürle bölgesinde ve Gürle İçme Suyu Tesislerinde incelemelerde bulundu. Gürle’ye yeni bir su havzası daha kazandırılacağının ifade eden Aslay, “Gürle İçme Suyu Tesislerimize çok yakın bir bölgede daha önce 1 adet sondaj kuyumuz açılmıştı. Planlanan çalışmada bu bölgede 3 adet daha sondaj kuyusu açacağız. MASKİ heyetimiz ile birlikte sondajların yer tespiti noktasında görüş alışverişinde bulunduk. ‘İşimiz Su’ diyerek çıktığımız bu yolda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde Manisalı hemşerilerimize daha sağlıklı su temini noktasında çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.