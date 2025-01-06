Genel Cerrahi Uzmanları Prof. Dr. Ahmet A. Balık, Doç. Dr. Ersin Borazan ve Opr. Dr. Mehmet Ali Melik, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi, hekim kadrosuna Genel Cerrahi Uzmanları Prof. Dr. Ahmet A. Balık, Doç. Dr. Ersin Borazan ve Opr. Dr. Mehmet Ali Melik’i kattı. Genel cerrahi uzmanları Prof. Dr. Balık, Doç. Dr. Borazan ve Opr. Dr. Melik, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Prof. Dr. Ahmet A. Balık, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1996 yılında uzmanlık eğitimini tamamladığı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’na 1997 yılında öğreti üyesi olarak atandı.

2002 yılında “Doçent” unvanını alan Prof. Dr. Balık, 2003 yılında Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2004 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’na öğretim üyesi olarak atandı. 2008 yılında “Profesör” oldu. Aynı üniversitede Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanlığı ve fakülte yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2008 yılında kuruculuğunu üstlendiği organ nakli merkezinde 2009 yılında karaciğer ve böbrek nakli yapılmaya başlandı.

Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği’nin 2013-2019 yılları arasında yönetim kurulu üyesi, 2017-2019 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır.

The Transplant Society, International Hepato-Pancreatico-Biliary Association, European-Asian Hepato-Pancreatico-Biliary Association, Türk Cerrahi Derneği, Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Derneği, Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği üyelikleri mevcuttur.

Uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerde 100’ün üzerinde yayını ve bu yayınlara uluslararası düzeyde 1000’in üzerinde atfı mevcuttur.

Gastrointestinal (Mide ve bağırsak) onkolojik cerrahi, karaciğer, pankreas ve safra yolları cerrahisi başlıca ilgi alanlarıdır.

Doç. Dr. Ersin Borazan, 1976 yılında İstanbul’da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi’nde eğitim aldı. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2006 yılında genel cerrahi uzmanı olarak göreve başladı. Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü Kahramanmaraş Göksun Devlet Hastanesi’nde yaptı. Bir yıllık askerlik hizmetini Malatya Askeri Hastanesi’nde tamamladı.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda 2012-2020 yılları arasında öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2021 yılında “Doçent” unvanını aldı. Bu süre zarfında 30’un üzerinde uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayın ve katkıları oldu. Uluslararası ve ulusal olmak üzere 50’ye yakın sözlü sunum ve bildirisi bulunmaktadır. Dört adet yüksek lisans ve doktora tezi yönetti. 11 adet bilimsel araştırma projesinde görev aldı.

Gaziantep Üniversite Hastanesi’nde 2016-2020 tarihleri arasında Başhekim Yardımcısı olarak idari görev üstlendi.

2021 yılından bu yana farklı özel sağlık kurumlarında onkolojik cerrahi gerektiren hastalıklar ağırlıklı olmak üzere, genel cerrahi uzmanı olarak hizmet vermektedir.

Sağlık Bakanlığı Kalite Akreditasyon Daire Başkanlığı’nda SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) değerlendiricisi olarak birçok kez görev aldı.

Başta Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği olmak üzere çok sayıda bilimsel dernek üyeliği bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Doç. Dr. Ersin Borazan’ın tıbbi ilgi alanları Onkolojik Hastalıklar, Laparoskopik Cerrahi İşlemler, Safra Kesesi ve Safra Yolu Hastalıkları Pankreas Kist ve Kanserleri, Kolon, Rektum, Mide Kanserleri, Mide Fıtığı ve Reflü Cerrahisi.

Opr. Dr. Mehmet Ali Melik, ilk, orta ve lise eğitimini Şanlıurfa’da tamamladı. İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini Gaziantep Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümü’nde tamamladı. Mecburi hizmetini Kilis’te yerine getirdi.

2019-2020 tarihleri arasında Kilis Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı idari görevinde bulundu.

Kariyerine özel sektörde devam eden Opr. Dr. Melik, Gaziantep Tabip Odası yönetim kurulunda aktif rol almaktadır.

Evli ve bir çocuk babası olan Opr. Dr. Melik’in ilgi alanları Meme Kanseri, Tiroit Kanseri, Safra Kesesi ve Hastalıkları Cerrahisi, Kolon ve Rektum Kanseri, Anal Bölge Hastalıkları, Karaciğer ve Pankreas Cerrahisi.

Opr. Dr. Melik, International Hepato-Pancreatico-Biliary Association, European-Asian Hepato-Pancreatico-Biliary Association, Türk Tabipleri Birliği, Türk Cerrahi Derneği ve Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği üyesidir.