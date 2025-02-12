Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kadir Yıldırım obezitenin vücutta normalden fazla yağ birikmesiyle ortaya çıkan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık olduğunu belirterek, "Sigaranın ardından önlenebilir ikinci ölüm nedeni olarak gösterilen obezite, sadece estetik bir sorun değil, aynı zamanda yaşam süresini kısalttığı bilimsel olarak kanıtlanmış ciddi bir sağlık problemidir" dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kadir Yıldırım, obezite cerrahisi hakkında bilgilendirmede bulundu. Obezitenin değerlendirilmesinde en yaygın olarak vücut kitle indeksinin (BMI) kullanıldığını söyleyen Doç. Dr. Yıldırım, "Kilonun boyun metrekaresine bölünmesiyle hesaplanan bu değer, bireyin sağlıklı bir kiloda olup olmadığına dair bilgi verir. BMI değerinin 20 ile 25 arası ideal kilo aralığı olarak kabul edildiği bu sistemde, 25-30 arası fazla kilolu, 30–35 arası obez, 35–40 arası ileri obez, 40 ve üzerindeki değerler ise morbid obezite olarak tanımlanmaktadır" diye konuştu.

"Cerrahi tedavi tercih edilebilir"

Obezitenin kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diyabet, hipertansiyon, karaciğer yağlanması, uyku apnesi ve depresyon gibi pek çok sağlık sorununa yol açabildiğini belirten Doç. Dr. Yıldırım, "Bu nedenle tedavi edilmesi gereken önemli bir hastalık olarak kabul edilir. Diyet ve egzersiz gibi yöntemlerle çözülemeyen aşırı kilo sorunları için obezite cerrahisi bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Bariatrik cerrahi olarak da bilinen bu tedavi yöntemi, hem kilo kaybı hem de şeker hastalığı, hipertansiyon ve uyku apnesi gibi ikincil rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca kalp krizi ve inme riskini azaltarak yaşam sürecini uzatmada etkin bir rol oynar" şeklinde konuştu.

"Uzman desteği almak önemli"

Obezite cerrahisinde genellikle laparoskopik (kapalı) yöntemler tercih edildiğini söyleyen Dr. Yıldırım, "Bu yöntemle hastalar daha hızlı iyileşmekte, ameliyat sonrası komplikasyon riski azalmakta ve estetik açıdan daha iyi sonuçlar elde edilmektedir. En sık tercih edilen cerrahi yöntemlerden biri sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatıdır. Bunun yanı sıra, gastrik bypass, duodenal switch ve transit bipartisyon gibi yöntemler de uygulanabilmektedir. Obezite hastalarının bu durumun gelecekleri olmadığını bilmeleri ve tedavi ile yaşam kalitelerini artırabileceklerine inanmaları oldukça önemlidir. Sağlıklı yaşam tarzı benimsemek ve gerektiğinde uzman desteği almak, obezite ile mücadelede kritik bir rol oynamaktadır" ifadelerini kullandı.