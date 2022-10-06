Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, şube yöneticileriyle birlikte Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi’nde çalışan madencilere teşekkür ziyaretinde bulundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, şube yöneticileriyle birlikte Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi’nde çalışan madencilere teşekkür ziyaretinde bulundu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi’nde 4 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen taban delege seçimlerini kazanan Genel Maden İşçileri Sendikası(GMİS)Genel Başkanı Hakan Yeşil, 6 Ekim 2022 tarihinde Gelik İşletmesi’nde maden işçisine teşekkür etti. Ziyarette, Genel Maden İşçileri Sendikası(GMİS)Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve Şube Teşkilat Sekreteri Tevfik İncebacak, Gelik Baştemsilcisi Aykut Köseler ve yeni seçilen delegelerle birlikte maden işçilerine tek tek teşekkür eden Genel Başkan Yeşil, hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.