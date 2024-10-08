Hatay’da konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’ı yalnız bırakmayacaklarını dile getirerek bölgenin sorunlarını dile getireceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Arsuz ilçesinde gerçekleştirdiği Merkezi Yönetim Kurulu toplantısının ardından İskenderun ilçesine geçti. CHP lideri Özel, ilçe başkanlığında halk ile buluştu. Özel, İskenderun ilçesindeki temaslarının ardından Antakya’da STK’lar ve Meslek Odaları ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Genel Başkan Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Özgür Özel, yaptığı konuşmada; “Hatay artık ayağa kalkmak istiyor ve bugünkü toplantıyı biz 3 kez salon değiştirerek Hatay’ın en büyük salonunu aldık ve yine de tıklım tıklımdı. Hatay’ın sorunlarını konuşmaya süre yetmiyor. Bu bir başlangıç toplantısıydı. Benimle birlikte kürsüde Selin Hoca ve milletvekillerimiz oturdu. 18-19 gölge bakan salonun muhtelif yerlerine oturdular ve derslerini çalıştılar. Bundan sonra bu salonda bulunanların, meslek örgütlerini, kanaat önderlerini, sivil toplum örgütlerini talep ileten grupları, her birisinin ilgili bakanlarımız ayrı ayrı toplantılarda bir araya getirip Cumhuriyet Halk Partisi’nin yapabileceği katkıyı tarif edecekler. Cumhuriyet Halk Partisi’nin güçlü kasları var ve Hatay onlardan istifade edilecek. Zayıf kaslarımız var ve onları Hatay için güçlendirmek zorundayız. Bundan sonra beni çok daha fazla Hatay’da göreceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay’ı unutmadı. Sürekli takip etti, bakanlar geldi gitti diye. Ben genelde Hatay’daki süreçlerin sonunda bolca eleştiri duyardık ve duymayı bekliyordum. Onun için geldik. Ama bolca teşekkür, bolca övgü duyduk. Çok nazikler ama yapılması gereken çok işi var. Notlarımızı aldık. Dersimize en iyi şekilde çalışıp Hatay’a tekrar tekrar geleceğiz. Meclis kürsüsünde, grup toplantılarında ve Türkiye’nin her yerinde Hatay’ın sorunlarını dile getirmeye çözüm önerilerini önermeye devam edeceğim. Biz Hatay’dan eksik olmadık. Bundan sonra olmayacağız. Eksik olmasınlar. Hataylıları yalnız bırakmayacağız ve seslerini duyurmaya, çözüm önerilerini masaya koymaya devam edeceğiz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.