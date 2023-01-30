Genel Merkezi Adıyaman’da bulunan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, çeşitli temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Romanya’ya gitti.

Genel Merkezi Adıyaman’da bulunan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, çeşitli temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Romanya’ya gitti.

Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Atalay’ın davetlisi olarak Romanya’ya giden Zeynel Abidin Kıymaz, Bükreş’te Tamer Atalay ile sohbet etti.

Tamer Atalay, Türk yatırımcıların Romanya’nın gelişmesi kalkınmasının yanı sıra, burada yatırım yapan vatandaşlara oda olarak yardımcı olduklarını belirterek, “Karşılaştıkları sorunların çözümü için yardımcı olduk, olumlu olarak yönlendirdik, birçok konuda danışmanlık hizmeti sunduk ve sunuyoruz. AB ülkesi Romanya halkı ve idaresi bizlere ayrı bir yakınlık ilgi gösteriyor. Romanya’da iki dost -kardeş ülke halkı, yatırımcıları olarak yabancılık çekmiyoruz” dedi.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz daha sonra Romanya Ekonomi Bakanı Daniela Nicolescu’u ziyaret etti.

Romanya Ekonomi Bakanı Daniela Nicolescu, Türkiye-Romanya arasında samimi dostane ilişkiler gelişerek devam ettiğini kaydederek, “Türkiye özellikle savunma sanayinde son yıllarda aşama kaydetti, Türkiye ziyaretimde Roketsan, Aselsan, Baykar savunma sanayi gibi kuruluşları ziyaret ettim. Önemli sanayi kuruluşlarına ziyaretlerde bulundum. Birçok alanda işbirliği ve ticaret hacmimizi artırmak için anlaşmalar ön görüşmeler yaptık. Romanya’dan vatandaşlarımız önemli oranda turistik amaçlı olarak Türkiye’ye geliyor. Antalya’da bende tatil için bulundum. Antalya’da tatil yapmayı bende seviyorum. Doğa ve denizin buluştuğu çok güzel bir yer. Romanya’da çok sayıda Türk yatırımcı var, Romanya yatırımcılar için önemli fırsatlar veriyor. Son yıllarda önemli şirketleriniz Romanya’ya yatırımlar yaptılar. Aracılığınızla Türk halkına sevgilerimizi ve selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Türkiye’ye tatil için gelen Romen vatandaşlarını, GAP Bölgesine gezmeye davet ederek, “ 2022 yılında 500 bin Romen vatandaşı Türkiye’ye tatil için gelmiş. Önemli bir kısmı Ege ve Akdeniz’i tercih etmişler. GAP bölgesinde Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin gibi illerimizde çok önemli tarihi turistik değerler var. Özellikle tarih meraklıları için GAP bölgesini gezip görmelerini tavsiye ediyorum. Siz bakan hanım ve arkadaşlarını da Adıyaman ve Şanlıurfa’yı gezip görmeye davet ediyorum dedi.

Romanya Kulüpler Birliği Başkanı Cino Yargulescu’u ziyaret eden Genel Başkan Zeynel Kıymaz, futbol üzerine sohbet etti.