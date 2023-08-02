HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, KARDEMİR ve bağlı kuruluşlarında çalışan binlerce üyesi adına, fabrika yönetimine yaptıkları ilave iyileştirme talebinin takipçisi olduklarını açıkladı.

Genel Başkan Değirmenci, geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yapılan ilave yüzde 34 oranındaki artışın ardından zaman kaybetmeden KARDEMİR yönetimine bir yazı yazarak, asgari ücret artışı oranında fabrika ve bağlı kuruluşlarında çalışan üyelerinin ücretlerine zam yapılmasını istemişti.

Konuyla ilgili olarak basın açıklaması yapan Genel Başkan Değirmenci, "Enflasyon ortamı ve buna bağlı ortaya çıkan hayat pahalılığı, emeğiyle geçinen çalışanların geçim koşullarını her geçen gün daha da ağırlaştırıyor. Enflasyon ortamı sona erene kadar, bu ağır koşulları hafifletmenin yolu ise çalışanların ücretlerine ilave iyileştirmeler yapmaktır. Bu anlayışla, asgari ücrete yapılan zammın ardından Karabük başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında yetkili olduğumuz işyerlerinde işverenlerden ek iyileştirmeler talep ettik. Bu taleplerimiz de 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere büyük oranda olumlu anlamda karşılık buldu. Şimdi de KARDEMİR ve bağlı kuruluşlarında ilave iyileştirme yapılması için masada görüşmelerimiz devam etmektedir" şeklinde açıklamada bulundu.

Değirmenci, süreç ile ilgili açıklamasını şöyle sürdürdü: "Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri ile bağlı kuruluşlarında üyelerimizi mutlu eden ilave iyileştirme yapılması için temaslarımızı sürdürüyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir ile yapılan son görüşmede, 11 Ağustos tarihinde yapılacak olan Yönetim Kurulu toplantısında iyileştirme talebimizi gündeme alıp, değerlendireceklerini ifade etmişlerdir. Buradan çalışanları memnun eden bir sonuç çıkacağını umut ediyoruz. Burada işveren tarafının yapacağı değerlendirme sonucuna göre sendika olarak, bizler de bir değerlendirme yapıp, yeni bir pozisyon ve tavır belirleyeceğiz. Umarım belirleyeceğimiz bu pozisyon, işyerlerimizde iş barışı ve huzuruna katkı sağlayacak bir davranış olur. Olumsuz bir sonucu, düşünmek dahi istemiyorum. Çünkü Karabük’te yetkili olduğumuz orta ölçekli haddehanelerin bile yüzde 34’lük ilave zam yaptığı dönemde fabrikada iş barışını bozacak bir tavır, Kardemir’i ve Karabük’ü kaosa sürükleyecektir.”

"Çalışanlara sahip çıkmak boynumuzun borcudur"

Sendika olarak, Karabük bizim baba ocağımız diyen Değirmenci, “ Fabrika ve bağlı kuruluşlarında çalışanlar bizim evlatlarımız. Baba ocağında kardeşlerimizin ve evlatlarımızın refah ve mutluluğunu sağlamak, onlara sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bu anlayışla geçtiğimiz Mart ayında imzaladığımız toplu iş sözleşmesi ile üyelerimiz adına maddi ve sosyal anlamda ciddi ücret artışları elde ettik. Süreç içerisinde bu kazanımlarımız enflasyona bağlı olarak adeta eridi, alım gücümüz düştü. Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammının ardından asgari ücretli ile nitelikli çalışan arasındaki makas daha da daraldı. Dolayısıyla kalifiyeli çalışanlarda, bu durum motivasyon ve verimlilik kaybına neden oldu. Hem bu makası daha da daraltmamak hem de üyelerimizin refah ve mutluluğunu artırmak adına böyle bir talepte bulunduk. Çalışan her bir üyemiz bu ülkenin, bu vatanın, bu bölgenin insanı. Bu nedenle ne bizler ne de fabrika yönetimi, çalışanların ağır geçim koşulları altında ezilmesine seyirci kalamayız. Tıpkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hayat pahalılığına karşı devletin bütün imkânlarını zorlayarak, işçisine, memuruna, emeklisine sahip çıktığı gibi bizim de çalışanlara sahip çıkmak asli görevimizdir. İnşallah bu süreci, KARDEMİR’deki üyelerimizin beklentilerini karşılayan, iş barışı ve huzurunu artıran bir anlaşmayla sonuçlandırırız." İfadelerine yer verdi.