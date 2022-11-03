Uzun süredir İstanbul’da hastanede tedavi gören ve hayatını kaybeden Akay için Yenice ilçesi Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Akay’ın ailesinin yanı sıra; Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Yenice Kaymakam Vekili ve Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sevenleri katıldı.

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