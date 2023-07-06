Bingöl’ün Genç ilçesinde Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle başlatılan Yaz Spor Okulları’nın açılışı yapıldı.

Genç ilçesinde öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirmesi ve faydalı aktiviteler yapması amacıyla, Yaz Spor Okulları programının açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılış törenine Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, daire amirleri, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

Yaz tatilinin faydalı geçirilmesi için bu etkinliği düzenlediklerini belirten Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz tatilinde zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmeleri için çeşitli branşlarda kursların açılmasını sağladık. Yaz Okulu Kurslarında yaklaşık 500 öğrencimiz rafting, yüzme, jimnastik, tekvando, futbol gibi kurslarla uzman eğitimciler eşliğinde katıldıkları branşların inceliklerini öğrenecek, doyasıya eğlenecekler. 2023 Yaz Okulu Kurslarının çocuklarımız ve gençlerimiz için faydalı olmasını diliyorum” dedi.