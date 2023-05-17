Bingöl’ün Genç ilçesinde vatandaşların tansiyonları ölçülerek bilgilendirme çalışması yapıldı.

17 Mayıs günü Dünya Hipertansiyon Günü çerçevesinde Bingöl Sağlık Müdürlüğü tarafından Genç ilçesinde etkinlik düzenlendi. Kurulan stantta, sağlık çalışanları tarafından vatandaşların hem tansiyonları ölçüldü hem de tansiyon hastalıkları hakkında uyarılar ve bilgilendirmeler yapıldı. Tansiyonun birçok hastalığa ve hatta ölüme neden olduğunu belirten ekipler, dünyada 10 kişiden yaklaşık üçünün tansiyonunun yüksek olduğu ifade etti.