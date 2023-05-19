Bingöl Genç ilçesinde farkındalık oluşturma adına çevre temizliği yaptı.

Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri örnek bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler ve öğretmenler, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Saygılıyım (ÇEDES) Projesi çerçevesinde Çamlık ve Millet Bahçesinde ki çöpleri topladı. Öğrenciler, çevreyi temiz tutma noktasında daha duyarlı olmaları için vatandaşları da uyardı.

Doğayı korumanın herkesin görevi olduğunu belirten öğrenciler, doğaya herkesin sahip çıkması gerektiğini ve bunun için böyle bir çalışma yaptıklarını ifade etti.