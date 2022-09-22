Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği GençOFest, birbirinden heyecanlı iki E-Spor turnuvasına sahne oldu. 48 takım halinde 240 gencin katıldığı çekişmeli turnuvalarda final oyunları, Özdemir Bayraktar Gençlik ve Spor Merkezi’ndeki E-Spor Merkezi’nde gerçekleşti.

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği GençOFest, birbirinden heyecanlı iki E-Spor turnuvasına sahne oldu. 48 takım halinde 240 gencin katıldığı çekişmeli turnuvalarda final oyunları, Özdemir Bayraktar Gençlik ve Spor Merkezi’ndeki E-Spor Merkezi’nde gerçekleşti.

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği GençOFest, E-Spor tutkunlarını buluşturan heyecan dolu turnuvalara sahne oldu. 16-25 yaş aralığındaki 240 gencin katıldığı turnuvalarda 5’er kişiden oluşan 48 takım mücadele etti. 16 takım CS: GO Turnuvası’nda, 32 takım ise Valorant Turnuvası’nda yer aldı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmaların finalleri Özdemir Bayraktar Gençlik ve Spor Merkezi’ndeki E-Spor Merkezi’nde gerçekleşti. Finallerin sonucunda; CS: GO Turnuvası’nda Konya Meram Belediye E-Spor Takımı, Valorant Turnuvası’nda ise Tecrübe5 Takımı birinciliğe ulaştı. Turnuvada dereceye giren takımlara çeşitli ödüller takdim edildi.

240 gencin katılımıyla dev bir E-Spor turnuvasına ev sahipliği yaptıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av.Abdurrahman Dursun, “GençOFest coşkusu, iki güzel E-Spor Turnuvasıyla devam etti. Turnuvalara katılan tüm genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. Oldukça çekişmeli geçen turnuvalarımızda çok güzel ekip çalışmalarına şahit olduk ve turnuvalarımızın kazananı dostluk oldu. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan, son model ekipmanları ve dinamik tasarımıyla dikkat çeken çok güzel bir E-Spor Merkezini, Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezimizde gençlerimize armağan etmiştik. E-Spor Merkezimiz, turnuvalarımızın finallerine ev sahipliği yaptı. Merkezimize gelen gençlerimiz, zararlı ortamlardan ve alışkanlıklardan uzakta, alanında uzman eğitmenler ile psikologlar eşliğinde, güvenilir bir mekânda e-sporun tadını çıkarıyorlar. Her şeyden önce gençlerimizin bedenen ve zihnen sağlıklı bir şekilde gelişmesini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, merkezde eğitim alan gençlerimize yalnızca e-spor eğitimleri değil, psikolojik destek ve fiziksel antrenmanlar da sunuyoruz. Böylece Sultangazi, e-sporun da yeni merkezi oluyor” dedi.