Oyun, 2 Şubat Perşembe günü Trump Sahne’de, 4 Şubat Cumartesi günü Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi’nde, 7 Şubat Salı günü Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro Ataşehir’de, 11 Şubat Cumartesi günü Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 21 Şubat Salı günü Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ve 25 Şubat Cumartesi günü ise Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Geçtiğimiz yıl boyunca toplam 100 oyun ile seyirciyle buluşan Dostlar Tiyatrosu, yeni yılda Ryszard Kapuscinski’nin kitabından Colin Teevan’ın tiyatroya uyarladığı "İmparator" oyununu sahneye taşıyor. Dramaturjisini ve yönetmenliğini Genco Erkal’ın üstlendiği oyun, şubat ayı boyunca İstanbul’un farklı sahnelerinde seyirciyle buluşacak. Oyunun biletleri, Türkiye’nin biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

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Usta sanatçı Genco Erkal’ın yeni oyunu "İmparator", şubat ayı boyunca İstanbullu tiyatroseverler ile buluşacak. Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan oyunun biletlerine, Biletinial’dan ulaşılabilecek.

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